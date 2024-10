Philips Hue Lightstrip Plus : le lot de deux rubans LED est à prix cassé chez Darty

Si vous êtes fans de domotique et plus particulièrement des objets connectés de la gamme Hue de Philips, alors le bon plan Darty qui va suivre va sûrement attirer votre attention ! Pendant quelques jours, le lot de deux rubans LED Lightstrip Plus bénéficie d'une réduction de près de 50 % sur le site e-commerce français.

L'enseigne française Darty fait plaisir à ses clients en leur permettant de profiter d'une belle réduction de presque 85 euros sur l'achat de deux produits Philips Hue. Jusqu'à ce dimanche 20 octobre 2024, le prix du lot de deux rubans LED Philips Hue Lightstrip Plus passe de 179,98 euros à 94,98 euros.

Le tarif réduit est obtenu si vous ajoutez les deux articles au panier. La réduction exacte de 47 % se fera alors automatiquement au cours de l'étape de la commande. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile, en point relais ou en magasin Darty.

Pour en revenir au Philips Hue Lightstrip Plus, il s'agit d'un ruban lumineux LED flexible alimenté sur secteur et mesurant deux mètres de long. Pouvant se fixer sur un mur, derrière un meuble ou un téléviseur, la bande offre un spectacle lumineux coloré et connecté.

Le contrôle peut se faire facilement grâce à la technologie sans fil Bluetooth, depuis l'application mobile dédiée, ou directement par la voix via la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. La bande LED dispose d'une plage de température de couleur allant de 2000 à 6500 K, d'un flux lumineux de 1600 Lumens, de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc et d'une puissance de 20 W.