Le pack complet Philips HUE White and Color Ambiance est à -45%, c’est une affaire !

Cette année, Boulanger a pris de l’avance sur le Black Friday. Le kit de démarrage Philips White & Color Ambiance, normalement en vente à 199 €, passe à seulement 109 € ! C’est le bon moment pour commencer à connecter votre éclairage intérieur.

Boulanger n’a pas attendu le Black Friday pour dévoiler des offres irrésistibles. Les bons plans sortent déjà et n’épargnent pas le monde de la domotique.

Le kit de démarrage Philips HUE White and Color Ambiance passe ainsi de 199,99 € à seulement 109,99 €, soit une baisse de prix de 45%. C’est un excellent prix pour ce pack complet constitué d’un boîtier Hue Bridge, d’une prise connectée et de 2 ampoules à douille E27 !

Le kit de démarrage Philips HUE White and Color Ambiance passe à petit prix

Les équipements pour connecter sa maison sont généralement chers. Mais durant les promotions, vous pouvez trouver des offres pour vous équiper à moindre coût. À 109,99 €, ce pack est à un excellent prix !

La réputation de Philips Hue n’est plus à faire en matière de lampes connectées, c’est tout simplement LA marque de référence du secteur. Les ampoules sont très simples à installer et offrent une multitude de fonctionnalités.

Ce kit comporte deux ampoules White and Color E27 d’une puissance de 75W qui vous donneront la possibilité de créer l’ambiance lumineuse exacte dans les pièces de votre maison. Vous pouvez ainsi choisir parmi plus de 16 millions de couleurs. Si vous préférez le blanc, vous avez aussi la possibilité de définir la température pour un éclairage à la teinte plus ou moins chaude.

Pour contrôler votre éclairage, grâce au Bluetooth, vous pouvez utiliser l’application dédiée sur votre smartphone. Et pour vous faciliter la vie, profitez-en pour mettre en place des scénarios et des automatismes. Cette solution est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

Dans le pack, vous trouverez également le pont Philips Hue qui vous permet de connecter jusqu’à 50 éclairages différents. Et avec le en Wifi, vous pouvez accéder aux différentes fonctionnalités à distance.

Enfin, avec la prise connectée, vous pourrez brancher une lampe classique pour la contrôler à distance via Bluetooth ou à l’aide de votre voix.