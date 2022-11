Black Friday Amazon Echo, Kindle, Fire TV et Ring : jusqu’à 58% de réduction

Amazon propose jusqu'à 58% de réduction sur de nombreux objets connectés pour le Black Friday. Des enceintes Amazon Echo avec ou sans ampoules Philips Hue, des Fire TV Stick, des liseuses Kindle ou encore des sonnettes et alarmes Ring… On a sélectionné pour vous les meilleures offres.

Le top des offres Black Friday sur les appareils Amazon

Comme tous les ans, Amazon prend pleinement part au Black Friday. Le site a lancé ses premières vagues de bons plans dès le 18 novembre 2022. Les appareils Amazon sont évidemment au premier plan. Enceintes Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, liseuses Kindle, sonnettes Ring et caméras de sécurité… voici les meilleurs bons plans.

Nouvelle enceinte Amazon Echo Dot 5 à 25 € au lieu de 60 €

Vendu habituellement à 59,99 €, l'enceinte Amazon Echo Dot 5 s'affiche en ce moment à 24,99 €. Vous bénéficiez d'une grosse réduction de 58%. La version avec horloge de l'Echo Dot 5 est à 39,99 € au lieu de 69,99 €. La réduction accordée ici est de 43% pour le Black Friday.

Pour rappel, cette enceinte connectée offre de bonnes performances audio avec des voix plus claires, des basses plus profondes et un son puissant comparativement aux générations précédentes. Avec l'Echo Dot 5, vous pouvez diffuser de la musique chez vous et contrôler vos appareils connectés compatibles avec l'assistant vocal Alexa.

Echo Dot 3 + ampoule Philips Hue à 23 € au lieu de 53 €

Voici un pack intéressant si vous souhaitez vous offrir une enceinte Echo Dot en pack avec une ampoule connectée Philips Hue pour compléter votre installation. Pour le Black Friday, l'ensemble est proposé à 22,99 € au lieu de 52,99 € habituellement. Vous bénéficiez d'une réduction de 58%.

L'ampoule Philips Hue White (E27) est compatible Bluetooth. Elle se lie avec un pont Hue pour intégrer votre écosystème Hue existant. Augmentez ou diminuez l'intensité de l'éclairage, éteignez ou allumez l'ampoule à distance à la voix grâce à Alexa en combinaison avec l'enceinte Echo Dot 3 de ce pack.

Pack Ring Video Doorbel + Echo Show 5 à 77 € au lieu de 173 €

Si vous recherchez une sonnette connectée complète, la Ring Video Doorbel est un excellent choix. Elle dispose d'une caméra intégrée pour des fonctionnalités vidéo supplémentaires. Et pour couronner le tout, l'écran connecté Echo Show 5 vous permet de voir et d'entendre vos invités et même de leur parler.

La sonnette est également dotée d'un détecteur de mouvement. Vous pouvez donc activer la signalisation sonore lorsqu'un mouvement est détecté. Ce pack Ring Video Doorbel + Echo Show 5 est à 76,99 € au lieu de 172,99 € pendant le Black Friday Amazon. Vous bénéficiez d'une réduction de 55%.

Pack de deux caméras de surveillance Blink Outdoor + Echo Show 5 à 115 € au lieu de 252 €

Si vous souhaitez configurer un système de surveillance à domicile, voici un pack qui devrait vous intéresser. Amazon propose ici deux caméras de surveillance Blink Outdoor. Cette caméra HD et sans fil est alimentée par deux piles AA qui peuvent fonctionner pendant deux ans sans être changées. De quoi surveiller votre domicile de jour comme de nuit puisque la caméra dispose d'une fonctionnalité de vision nocturne infrarouge.

Et pour tout voir à distance, Amazon associe ces deux caméras à un écran connecté Echo Show 5 dans ce pack bien pensé. L'ensemble s'affiche au prix de 114,99 € au lieu de 251,99 €. De quoi profiter d'une belle réduction de 54% pendant le Black Friday chez Amazon.

Fire TV, TV Lite et 4K et 4k Max dès 20 € au lieu de 30 €

Si vous ne disposez pas d'un téléviseur connecté, le dongle multimédia HDMI Fire TV Stick est promotion chez Amazon dans toutes ses versions. Grâce à ces boîtiers discrets, profitez d'une expérience Fire OS sur votre TV qu'elle soit déjà connectée ou non. Regardez des films et séries sur Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore des vidéos YouTube sans les caster depuis votre smartphone.

Amazon propose toutes les versions à prix cassé dans le cadre du Black Friday : la Fire TV Stick standard et sa version Lite (Full HD), ainsi que les Fire TV Stick 4K et 4K Max. Le tout dès 19,99 € au lieu de 29,99 €.

Jusqu'à -25% sur les liseuses Kindle PaperWhite et Oasis

Sur le marché des liseuses électroniques, les Kindle d'Amazon font figure de référence. Pour le Black Friday, le site propose jusqu'à 25% de réduction sur une sélection de liseuses Kindle. À commencer par la dernière génération du PaperWhite qui s'affiche à 105 € au lieu de 140 €. Cette liseuse est proposée en deux versions : avec ou sans publicité. La seconde est 10 € plus cher.

La Kindle PaperWhite de 2021 dispose d'un écran plus grand (6,8″) avec des bords plus fin ainsi qu'un éclairage réglable. Sa résolution est de 300 ppp et elle offre une autonomie allant jusqu'à 10 semaines. Grâce à son stockage de 8 ou 16 Go, vous pouvez conserver des milliers de livres. La liseuse haut de gamme Kindle Oasis est elle aussi en promo dès 199 €.

Jusqu'à -35% sur des systèmes d'alarme Ring et sonnettes connectées

Si le pack Ring Video Doorbel + Echo Show 5 présenté plus haut ne vous convient pas, il y a d'autres appareils Ring en promo sur Amazon. C'est le cas du kit Ring Alarm de 5 pièces. Ce système d'alarme connectée est composé d'une caméra Ring Indoor, d'une base de contrôle, d'un capteur de contact, d'un détecteur de mouvements ainsi que d'un amplificateur de portée. Le tout à 170 € au lieu de 276 €.