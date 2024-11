Black Friday AirPods Pro 2 : voici l’offre incontournable du moment !

Le Black Friday continue et les offres sont de plus en plus folles. La version la plus récente des AirPods Pro 2, déjà en promotion, est maintenant disponible à 199,99 € avec le code CLUBR10 sur Rakuten. De quoi vous faire plaisir juste avant les fêtes de fin d’année.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous voulez vous équiper des meilleurs écouteurs Apple mais vous attendez une bonne offre pour craquer ? Le moment est venu. À l’approche du Black Friday, les prix chutent considérablement et celui des AirPods Pro 2 avec le boitier de charge MagSafe USB-C n’y échappe pas.

Alors qu’ils sont toujours en vente à 279 € sur le site officiel de la marque à la pomme, vous pouvez les avoir à 199,99 € seulement sur Rakuten. En effet, ils sont actuellement en promotion à 209,99 € mais avec le code CLUBR10, vous obtenez 10 € de réduction supplémentaire. Et en plus, la livraison est gratuite et rapide. Ne passez pas à côté de ce bon plan !

Les excellents AirPods Pro 2 sont à moins de 200 € pour le Black Friday

Avec les AirPods Pro 2, Apple a souhaité proposer les meilleurs écouteurs sans fil de son catalogue. Cette nouvelle version reprend des caractéristiques qui ont fait le succès de la précédente génération tout en apportant de grands changements pour des écouteurs plus puissants et moins énergivores. On retrouve ainsi la nouvelle puce H2 et une autonomie complète de 30 heures avec le boîtier de recharge.

La qualité sonore n’est pas en reste puisque ces écouteurs profitent d’une réduction de bruit active deux fois plus efficace. Grâce à l’audio spacial avec suivi des mouvements de la tête, vous profitez d’une immersion totale.

Le confort est également un point positif des AirPods Pro 2 puisque les écouteurs sont fournis avec quatre paires d’embouts en silicone qui vous donnent la possibilité de choisir la taille la plus optimale. Et les AirPods Pro 2 sont capables de s’adapter à la forme de vos oreilles pour vous offrir une expérience sonore encore plus immersive.

Enfin, comme ils sont certifiés IPX4, vous pouvez faire du sport en extérieur sans avoir peur de les abimer. Ils résistant à la transpiration et aux projections d’eau donc vous pouvez les utiliser même sous une averse.

