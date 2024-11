C'est probablement l'une des bonnes affaires de la période du Black Friday ! Actuellement, Amazon vous donne la possibilité de faire une économie de presque 100 euros sur l'acquisition des écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan sur le Galaxy S24, c'est au tour d'un autre produit de la même gamme de la marque Samsung de faire l'objet d'un deal intéressant pendant la période du Black Friday 2024. Chez Amazon, les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro accompagnés d'un chargeur secteur bénéficient d'une remise totale de près de 100 euros.

Disponible en deux coloris au choix, la paire d'écouteurs du constructeur coréen est à 159,99 euros au lieu de 249,99 euros. La réduction de plus de 35 % se fait grâce à une remise immédiate de 60 euros de la part du site e-commerce et d'une remise supplémentaire de 30 euros avec le coupon GALAXYB3PRO. Le code promo qui est réservé exclusivement aux membres Prime doit être saisi lors de l'étape de la commande.

Commercialisés au cours du mois de juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui disposent essentiellement des technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. On trouve également trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, une conception IP57 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation par l'intermédiaire de l'étui de charge fourni. Pour terminer, les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun. Plus d'informations sur notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.