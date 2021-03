Black Adam : le film DC Comics avec Dwayne Johnson sortira le 22 juillet 2022

Le film Black Adam a enfin une date de sortie officielle. Le 29 juillet 2022, les fans du comics pourront voir Dwayne Johnson incarner leur antihéros préféré sur grand écran. La production a longtemps été repoussée, dernièrement à cause de la pandémie de coronavirus, avant de voir de nouveaux acteurs rejoindre récemment le casting.

Cela fait plus de 10 ans que Dwayne Jonhson déplace des montagnes pour qu'un film Black Adam se fasse. L'idée s'est concrétisée avec le lancement du DCEU, et en 2014, l'acteur est officiellement retenu pour incarner l'antihéros. Malgré quelques rumeurs sur une éventuelle apparition dans Shazam, le personnage s'est fait plutôt discret. Et ce jusqu'à dimanche dernier, date à laquelle The Rock a enfin annoncé le départ de la production.

C'est donc le 29 juillet 2022 que Black Adam sortira au cinéma. L'acteur n'en a pas dit beaucoup plus sur le film si ce n'est que “la hiérarchie du pouvoir dans le DC Universe est sur le point de changer”. Ce dernier aurait initialement dû être diffusé en décembre dernier, mais la pandémie de COVID-19 s'en évidemment mêlée. Après avoir déjà trouvé une bonne partie du casting, la production était bien partie pour démarrer le tournage.

DC relance la production de Black Adam

Mais les choses se sont accélérées dernièrement. La semaine dernière, l'équipe a révélé le nom des acteurs qui incarneront les héros de la Société de Justice d'Amérique, qui s'opposera probablement au personnage principal. On retrouvera ainsi Pierce Brosnan (James Bond, Madame Doubtfire) dans le rôle du Dr. Fate, Noah Centineo (À tous les garçons que j'ai aimés) dans la peau de Atom Smasher, Quintessa Swindell pour Cyclone et enfin Aldis Hodge alias Hawkman. D'autres acteurs, comme Sarah Shahi et Marwan Kenzari, ont été annoncés sans que l'on connaisse pour le moment leur rôle.

Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir le Black Adam débarquer sur grand écran. Mais il est logique que DC mise sur l'été, période propice à la sortie des blockbusters, pour lancer ce qui pourrait sa nouvelle saga phare. De cette manière, le film se place entre le nouveau Batman avec Robert Pattinson et the Flash, qui sera dévoilé en fin d'année.