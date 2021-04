DC Comics : le film Supergirl est confirmé, New Gods et le spin-off Aquaman sont annulés

Warner fait le ménage dans ses projets de film au cinéma. La major confirme que le film solo de Supergirl, où la superhéroïne sera incarnée par Sasha Calle. La firme suspend deux autres projets : The Trench, un spin-off d’Aquaman, et New Gods, une adaptation de l’univers de l'un des plus grands auteurs de comics, Jack Kirby.

Décidément, le DC Extended Universe (DCEU) n’est pas encore à la hauteur de son homologue chez Marvel. Après la sortie controversée de la « Snyder Cut » de Justice League, Warner a décidé de faire le grand ménage dans ses projets de films. La firme annonce quelques annulations, mais confirme aussi certains films en production. Le but est évidemment de donner une nouvelle direction et d’unifier « enfin » tous les contenus audiovisuels (télé et ciné) autour d’une même bannière.

Du côté des bonnes nouvelles, nous retrouvons Supergirl. Le film solo reste dans le planning des productions. Le rôle de Supergirl est confié à Sasha Calle. Elle sera la première à incarner à l’écran (petit ou grand) une jeune femme physiquement différente des précédentes incarnations de Supergirl (lesquelles étaient physiquement proches de la représentation de Kara Zor-El dans les comics). Une nouvelle direction donc pour ce personnage qui ne sort pas assez souvent de l’ombre de son ultra-célèbre cousin (sauf pour porter une bague de Red Lantern).

Le spin-off d'Aquaman et le projet New Gods annulés

Du côté des moins bonnes nouvelles, deux annulations sont confirmées par Warner. La première est The Trench, le spin-off horrifique d’Aquaman. Ce film, qui devait être réalisé par James Wan (déjà derrière la caméra pour Aquaman), avait l’ambition de présenter le peuple sous-marin croisé dans le film principal dont il est tiré. Une présentation sous forme de film d’horreur. Un pari très risqué. Trop risqué, même, semble-t-il. Notez que James Wan va bientôt commencer le tournage d’Aquaman 2.

Autre projet annulé, celui de New Gods. Coécrit par Ava DuVernay et Tom King, ce film devait entrer davantage dans le détail des origines de Darkseid, l’équivalent de Thanos chez DC Comics. New Gods, Darkseid et la planète Apokolips sont issus de la saga Fourth World, écrit dans les années 70 par Jack « The King » Kirby, l’une des grandes figures du comics américain. Les deux projets ont tous deux été « suspendus », sous-entendant qu’ils pourraient refaire surface si l’opportunité se présente.

Les projets ne manquent pas chez Warner et DC Comics

Malgré ces deux annulations, les films du DCEU sont nombreux dans le planning des sorties. Outre Supergirl et Aquaman 2 cités précédemment, nous retrouvons Suicide Squad dont un trailer est récemment sorti, Black Adam avec Dwayne Johnson, ou encore le sombre Batman avec Robert Pattinson dans le rôle du Dark Knight.

Il y a également The Flash, prévu l’année prochaine. Ce film devrait introduire le concept de multiverse, rapprocher le DCEU du Arrowverse (qui rassemble les séries Flash, Arrow et Supergirl) et servir de pivot pour le futur cinématographique de DC Comics. Justice League, Shazam, Blue Bettle, Batgirl, Green Lantern et Static Shock sont également prévus pour 2022 ou 2023. Sans oublier Zatanna et Wonder Woman 3 qui sont en cours d’écriture…

Source : The Hollywood Reporter