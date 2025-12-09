Bientôt des pubs dans Gemini ? Google assure que non, mais personne n’est dupe

Un récent rapport affirme que des publicités seront bientôt affichées sur Gemini. Google a rapidement pris la parole pour réfuter l'information, assurant n'avoir aucun plan pour le moment d'intégrer de la pub dans ses services IA. Mais difficile d'y croire alors que ChatGPT se prépare de son côté à sauter le pas.

La semaine dernière, nous apprenions — ou plutôt, nos soupçons ont été confirmés — qu'OpenAI est sur le point d'ouvrir les vannes de la publicité sur ChatGPT. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que se pose la question de la concurrence. Surtout chez Google, qui n'est pas exactement le dernier lorsqu'il s'agit d'intégrer de la publicité dans ses produits. Finalement, nos confrères d'Adweek ont annoncé la nouvelle : la publicité débarquera dans Gemini dès l'année prochaine.

Le processus serait d'ailleurs déjà bien avancé. Toujours selon Adweek, deux clients auraient déjà prévu de diffuser leurs publicités en 2026. De plus, ce ne serait pas la première fois que Google tente d'insérer de la publicité dans ses produits IA. Récemment, la firme a en effet lancé des tests de cet acabit pour le mode IA de Search, avant même que ce dernier soit disponible pour tous les utilisateurs. Ce qui ne l'empêche pas de nier fermement l'arrivée de la publicité dans Gemini.

De la publicité dans Gemini ? Google nie en bloc

Dan Taylor, vice-président de la publicité chez Google, n'a pas tardé à réagir sur X (anciennement Twitter) pour nier fermement le rapport d'Adweek. “Cette information repose sur des sources anonymes mal informées qui font des déclarations inexactes. L'application Gemini ne contient aucune publicité et il n'est pas prévu d'en intégrer pour le moment”, a-t-il écrit. Alors, qui croire ? Soyons honnête, la partie la plus importante de cette réponse est sans doute “pour le moment”.

En effet, ce ne serait pas la première fois qu'une entreprise de la tech s'engage à ne pas ajouter de publicité à ses services, pour finalement céder quelques mois ou années plus tard. OpenAI elle-même a longtemps affirmé que la publicité n'était pas un modèle économique viable pour ChatGPT. La question n'est donc pas vraiment de savoir si Google va implémenter dans Gemini… mais plutôt quand.