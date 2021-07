Belle offre sur la caméra Xiaomi Mi Home Security 360° 1080P

La caméra de surveillance Xiaomi Mi Home Security 360° 1080p, que l'on trouve habituellement à 39,99 € fait l'objet d'une promotion du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Il est possible pour une période indéterminée de l'avoir moins chère, à 27,98 €.

Pour les soldes d'été Amazon 2021, équipez-vous de la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home Security 360° 1080p à moindre coût. S'il faut généralement débourser 39,99 € pour l'acquérir, le géant du e-commerce la propose en ce moment à 27,98 € soit une remise de 12,01 €.

Cette caméra de surveillance abordable est dotée d’un double moteur, qui permet une vision horizontale à 360° et verticale à 115°, avec des images dans une résolution de 1080p. La Xiaomi Mi Home 360° est en outre compatible avec les appels voix bidirectionnelle par l'intermédiaire d'un smartphone tournant sous Android 4.0 (et supérieur) ainsi que d'un appareils Apple doté de version 7.0 d’iOS (ou supérieur).

Vous pouvez aussi augmenter son espace de stockage à l'aide d'une carte micro SD allant jusqu’à 64 Go en espace de stockage pour enregistrer les films réalisés avec la caméra Xiaomi Mi Home. Enfin, elle est dotée de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres comme par exemple, la vision nocturne infrarouge et détection de mouvement, mais aussi les notifications de vidéos de 10 secondes sur votre téléphone lorsque quelque chose se passe, pendant les créneaux horaires que vous décidez.