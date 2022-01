Belle offre à saisir sur la manette Xbox sans fil Pulse Red avant les soldes d’hiver

À quelques heures du début des soldes d'hiver 2022, la Fnac prépare l'événement en proposant une belle offre sur l'achat de la manette Xbox sans fil Pulse Red. Le célèbre accessoire de Microsoft est en effet vendu sous les 49 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il ne reste que quelques heures à patienter avant le coup d'envoi officiel des soldes d'hiver 2022, la Fnac propose aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S d'acquérir la manette Xbox sans fil Pulse Red à un bon prix.

En effet, le fameux accessoire conçu par Microsoft est actuellement vendu à exactement 48,99 euros au lieu de 59,99 euros (prix constaté chez d'autres sites marchands) ; ce qui fait une économie de 11 euros.

À propose de ses points forts, la manette Xbox Series embarque la technologie sans fil Bluetooth et une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est également doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, ainsi que d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.