Le Beats Studio Pro vous a tapé dans l'oeil et vous avez l'intention de vous l'offrir ? À l'occasion du Black Friday 2024, Amazon vous permet d'avoir le très bon casque sans fil à réduction de bruit de la marque américaine pour moins de 210 euros.

La période du Black Friday Amazon 2024 continue avec cette offre qui nous vient tout droit de la plateforme allemande du site e-commerce. Dans son rayon dédié à l'univers du son, le célèbre marchand propose le casque sans fil Beats Studio Pro à exactement 201,67 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 5,42 euros sont appliqués. Au total, l'article revient alors à 207,09 euros au lieu de 399 euros. Vous ferez donc une économie de plus de 190 euros en passant par Amazon Allemagne.

Doté d'un design circum-aural et compatible avec les appareils fonctionnant sous Apple et Android, le Studio Pro de Beats by Dr. Dre dispose d'un transducteur actif de 40 mm garantissant une clarté sonore exceptionnelle et de la réduction de bruit intégrée vous permettant de vous immerger complètement dans votre musique.

On peut également trouver une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz, la technologie Bluetooth 5.3, la prise en charge des fonctionnalités Spatial Audio et Dolby Atmos Audio, et surtout une autonomie pouvant atteindre les 40 heures d'utilisation. La batterie se recharge en une heure alors que la fonction de charge rapide assure pas moins de 4 heures de fonctionnement pour seulement 10 minutes de charge.