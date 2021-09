Battlefield 2042 : l’hypothèse d’un report de sortie prend de l’ampleur sur la toile

Battlefield 2042 est toujours attendu pour le 22 octobre prochain sur consoles et PC. Seulement, de plus en plus de leakers et d'acteurs de l'industrie vidéoludique s'accordent pour dire qu'un report du jeu est inévitable. Quelques semaines de développement supplémentaires seraient nécessaires aux équipes de Dice, pour un lancement repoussé en fin novembre/début décembre 2021.

La fin d'année 2021 sera marquée par de nombreuses sorties vidéoludiques. Bien entendu, nous n'échapperons au traditionnel duel des Titans entre Battlefield et Call of Duty. De son côté, Battlefield 2042 est attendu sur PC, PS5/PS4, Xbox One et Xbox Series X/Series S le 22 octobre 2021. Son principal concurrent, un certain Call of Duty Vanguard, arrive quant à lui le 5 novembre sur les supports précédemment cités.

La bataille s'annonce d'ailleurs rude, Battlefield 2042 ayant de sérieux atouts à faire valoir, comme des affrontements à 128 joueurs, la présence de bots pour éviter les serveurs vides ou encore le mode prometteur Battlefield Portal. Seulement, il semblerait que la fin du développement ne se passe pas vraiment comme prévu chez DICE, les développeurs historiques de la saga.

Plusieurs journalistes annoncent un report de sortie pour Battlefield 2042

En effet, de nombreux leakers, journalistes et acteurs de l'industrie vidéoludique s'accordent pour dire qu'un report de la sortie du titre est inévitable. C'est le cas de Shpeshal Nick, cofondateur de XboxEra et détenteur d'un beau palmarès de leaks avérés, qui assure que le FPS serait décalé de quelques semaines, pour une sortie fixée fin 2021. Ce mercredi 15 septembre 2021, c'est au tour de Jeff Grubb, journaliste reconnu dans la sphère vidéoludique, d'annoncer “l'ouverture de la saison des reports”. Il poursuit : “Plus de reports à venir cette semaine”. Bien entendu, il ne fait pas directement référence à BF 2042, mais la coïncidence est trop belle non ?

Tom Henderson, leaker réputé pour ses révélations sur les jeux Call of Duty et Battlefield, a surenchérit ce mercredi 15 septembre 2021. D'après ses informations, il est effectivement question d'un report de plusieurs semaines pour une sortie à la fin novembre 2021. Il précise par ailleurs que l'absence de communication du studio par rapport à la bêta est liée aux récents problèmes rencontrés sur le développement du titre. Bien entendu, il conviendra de prendre ses déclarations avec des pincettes, faute de prise de parole officielle de la part d'EA ou DICE. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'éditeur américain ne peut se passer des fêtes de Noël et laisser un boulevard à son ennemi de toujours Call of Duty.

