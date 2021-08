Call of Duty Vanguard : le FPS dévoile sa date de sortie dans un trailer explosif

Call of Duty Vanguard, le prochain opus de la célèbre saga, débarquera sur nos consoles et PC dès le 5 novembre 2021. Via un évènement in-game dans Warzone, Activision en a profité pour dévoiler le premier trailer officiel de ce nouvel épisode, qui marquera un retour à la Seconde Guerre mondiale.

En début de semaine, Activision a commencé à faire monter la pression avec un premier teaser pour Call of Duty Vanguard. Le cadre est posé, oui le nouvel opus se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale, période ô combien de fois exploitée par la célèbre saga de FPS. L'éditeur américain avait donné rendez-vous aux joueurs ce 19 août 2021 dans Warzone, son Battle Royale free-to-play, pour découvrir la première bande-annonce officielle de Call of Duty Vanguard.

Commençons d'abord par évoquer le scénario de la campagne solo, car oui il y aura bien une campagne solo sur cet opus ! Tout comme les excellents Wolfenstein The New Order et The New Colossus, COD Vanguard prend place dans une réalité alternative, durant laquelle le joueur suivra l'histoire de quatre soldats d'élites inspirés de personnages historiques.

Polina Petrova par exemple se veut être l'alter ego de Lyudmila Pavlichenko, légendaire tireuse d'élite soviétique qui a fait des ravages dans les rangs allemands avec plus de 309 cibles confirmées. Wade Jackson est quant à lui inspiré de Vernon L. Micheel, pilote chevronné de la Navy qui a bombardé deux porte-avions japonais durant la bataille de Midway.

Call of Duty Vanguard imagine une autre Seconde Guerre mondiale

Ici, ces quatre soldats d'élite devront unir leurs forces pour accomplir une mission cruciale : empêcher les Allemands de trouver un successeur à Adolf Hitler. En effet, les officiers SS et de la Gestapo survivants ont mis au point au plan pour poursuivre la guerre après la mort du Führer. C'est donc ici que votre escouade d'élite entre en jeu.

Comme le laisse imaginer le trailer, cette campagne solo s'annonce particulièrement riche et variée, puisqu'elle vous mènera sur des théâtres de conflits situés aux quatre coins du globe : en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et de l'Ouest, ainsi que dans le Pacifique. Côté multijoueur, les informations se font encore rares. Néanmoins et comme l'ont précisé les développeurs de SledgeHammer, 20 cartes seront disponibles au lancement : 16 seront dédiés au 6 VS 6, tandis que les 4 restants sont réservées aux modes 1 VS 1 et 2 VS 2.

Call of Duty Vanguard est attendu le 5 novembre 2021 sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X et Series S. Bien entendu, le jeu sera optimisé pour les consoles next-gen et proposera diverses améliorations graphiques (4K, Ray-Tracing et 60 FPS stables).

Source : Engadget