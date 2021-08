Call of Duty Vanguard : voici le poids du jeu sur Xbox One et Xbox Series X

Call of Duty Vanguard, le prochain opus de la célèbre saga phare d'Activision, vient tout juste d'être annoncé. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande, l'occasion pour nous de découvrir le poids du titre sur les différentes consoles. Comme toujours, il faudra prévoir de l'espace de stockage.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez probablement qu'Activision vient de lever le voile sur Call of Duty Vanguard, le prochain opus de la célèbre franchise de FPS. Après un premier teaser, l'éditeur américain vient de dévoiler une première bande-annonce explosive pour COD Vanguard. Tout juste dévoilé, il faut savoir que le titre est d'ores et déjà disponible en précommande sur les différentes boutiques officielles des constructeurs, notamment le Playstation Store et le Microsoft Store.

En effet, le dernier bébé du studio SledgeHammer sera cross-gen, c'est-à-dire qu'il sortira à la fois sur PS5 et Xbox Series X/Series S, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui n'ont pas encore réussi à se procurer une console next-gen. Et justement, la fiche produit affichée sur les différents stores nous permet de connaître la quantité de mémoire interne qu'occupera le titre sur nos consoles.

Commençons tout d'abord par la version Xbox Series X/Series S qui pèsera la bagatelle de 95 Go. Sur Xbox One, il faudra prévoir un minimum de 75 Go. Et si vous optez pour l'édition Cross-Gen facturée à 79,99 € (qui contient les versions Xbox One et Series X), la taille nécessaire passe à 270 Go ! Bien entendu, il s'agit du cas où vous téléchargez les deux versions sur votre console, ce qui n'a pas vraiment de sens. Toutefois, ces 270 Go comprennent également les 50 Go de la bêta ouverte à venir prochainement.

Concernant les consoles de Sony, il faudra attendre un peu. Bien que le jeu soit d'ores et déjà disponible en précommande sur le Playstation Store, Sony a omis de préciser sur la fiche produit l'espace mémoire requis, que ce soit sur PS4 ou PS5. Bien entendu, ce n'est qu'une question de temps avant que l'entreprise japonaise n'ajoute cette information. Nous mettrons à jour cet article dès lors que nous en saurons plus à ce sujet. Pour rappel, Call of Duty Vanguard est attendu le 5 novembre 2021 sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X/Series S et PC.