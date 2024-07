La batterie externe Samsung (10000 mAh, 25 W) revient à un tout petit prix

Voici une excellente affaire à saisir chez Fnac/Darty ! En ce moment, la batterie externe Samsung (10000 mAh, 25 W) bénéficie d'une double réduction au cours des soldes d'été. Grâce à cette promotion, l'accessoire de la marque coréenne revient à un tout petit prix.

Avec l'utilisation des smartphones et des tablettes dans la vie de tous les jours, il est toujours utile d'avoir en sa possession une batterie externe. À l'occasion des soldes d'été 2024, les sites du groupe Fnac/Darty vous en proposent une de la marque Samsung. Sur leur site respectif, les enseignes françaises spécialisées dans le domaine du high-tech vous donnent la possibilité d'acquérir la batterie externe Samsung (10000 mAh, 25 W) à 24,99 euros au lieu de 49,99 euros.

En plus de la remise immédiate de 20 euros, il est possible d'obtenir une offre de remboursement de 20 euros de la part de Samsung. Cette ODR valable jusqu'au 30 septembre 2024 (voir conditions) permet donc d'obtenir la batterie externe de la marque coréenne au prix de revient de 4,99 euros.

Cette batterie signée Samsung qui est disponible dans un coloris beige (référence EB-P3400XUEGEU) a été conçue pour recharger un smartphone ou d'autres appareils du constructeur asiatique. D'une puissance de 25W, la batterie de 10 000 mAh dispose d'un port USB-A et d'un port USB-C. L'accessoire est accompagné d'un câble USB Type-C long de 20 cm et peut recharger deux appareils de façon simultanée. Pour terminer, il faut savoir le produit affiche des dimensions de 70 x 148 x 15.6 mm et un poids de 210 grammes.