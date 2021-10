Baisse de prix sur la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche de la Mi Electric Scooter 3 en promotion, sachez que la trottinette électrique signée Xiaomi fait l'objet d'une offre intéressante chez Cdiscount. Elle est effectivement vendue 39 euros moins chère par rapport à son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour laisser de côté votre voiture aux dépens d'une trottinette électrique. En ce moment, le site marchand français vous propose d'acquérir la Mi Electric Scooter 3 à exactement 410 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque l'engin de la marque chinoise est vendu 39 euros plus cher sur le site officiel du constructeur. Pour information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros sont appliqués par Cdiscount dans le cas d'une livraison standard en point relais. Pour éviter de payer ce supplément tarifaire, il existe le programme CDAV qui permet d'avoir la livraison gratuite à domicile. Le service de Cdiscount peut être testé gratuitement durant quelques jours.

Lancée à la fin du mois de juillet 2021, la Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi est une trottinette électrique qui est équipée d'un écran LED, d'un moteur d'une puissance maximale de 600 W, de deux pneus avant et arrière en caoutchouc gonflable de 8,5 pouces et d'une batterie de 7650 mAh lui permettant d'être utilisée pendant une distance de 30 km (après un temps de charge complet de plus de 5 heures). Concernant les vitesses, on retrouve 3 modes : 25 km/h (mode sport), 20 km/h (mode standard) et 5 km/h (mode piéton). À propos des équipements, l'engin est doté d'un phare avant de 2W d'une portée de 10 mètres, de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, d'un grand feu arrière et d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double plaquette sur la roue arrière. Pour en savoir plus sur la trottinette, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3.