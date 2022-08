SSD compatible PS5 : baisse de prix sur le Crucial P5 Plus 1To (PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2)

Voici un bon plan pour les possesseurs d'une console PS5 ! Chez Amazon, le SSD interne Crucial P5 Plus 1To compatible avec la console de Sony fait l'objet d'une baisse de prix pour passer sous les 110 euros. Focus sur ce nouveau deal.

Profitez de la saison estivale pour acquérir un SSD interne compatible avec votre console PS5. Sur la plateforme française d'Amazon, le SSD M.2 Crucial P5 Plus NVMe d'une capacité de 1To est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 109,99 euros au lieu de 124,35 euros ; soit près de 15 euros moins cher par rapport au denier tarif constaté avant la réduction.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire pour les membres Prime d'Amazon.

Le Crucial P5 Plus est un SSD qui dispose de la technologie PCIe 4.0 NVMe avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre les 6600 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 3000 Mo/s. Le P5 Plus est parfait pour les utilisations intensives telles que le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu ou encore les applications d’ingénierie.

