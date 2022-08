Smartphone 4G pas cher : le Realme 8 (64 Go) est à un bon prix

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 4G pas cher avec des performances plutôt correctes, il faut savoir que le Realme 8 proposé dans sa version 64 Go est à moins de 150 euros. Et ça se passe sur le site Electro Dépôt !

Voici donc une belle offre à saisir sur le site Electro Dépôt ! Actuellement, le smartphone Realme 8 avec 64 Go d'espace de stockage est vendu par le site e-commerce français au prix de 149,98 euros.

Il s'agit plutôt d'une bonne affaire puisque le tarif de base du téléphone est de 199 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile, en point relais ou en magasin.

À propos de ses points forts, le Realme 8 associé au bon plan Electro Dépôt est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Mediatek Helio G95, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 256 Go (via une carte microSD non fournie), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche Realme UI. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Realme 8.