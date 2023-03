Samsung Galaxy Watch 5 : baisse de prix sur le modèle Pro de la montre connectée

Une montre connectée de la marque Samsung fait l'objet d'une offre promotionnelle sur les sites de plusieurs revendeurs en France. La Galaxy Watch 5 Pro peut en effet être obtenue à moins de 300 euros.

À la veille du premier week-end du mois d'avril 2023, quatre revendeurs bien connus de l'Hexagone se sont alignés pour permettre à leurs clients d'acquérir la Galaxy Watch 5 Pro sous les 300 euros. Vendue au prix conseillé de 469 euros, la montre connectée signée Samsung qui est disponible dans sa version Bluetooth est affichée au tarif réduit de 369 euros chez Amazon, Fnac/Darty et Boulanger.

Pour information, l'objet connecté est éligible à une offre de remboursement de 70 euros valable jusqu'au 30 avril prochain (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est au prix de revient de 299 euros.

Dévoilée lors de l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro dispose d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et surtout d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.