Galaxy S21 : baisse de prix sur le smartphone Samsung avant la fin des soldes

Même si la période des soldes d'hiver 2022 arrive bientôt à son terme, il est encore possible de profiter de bonnes affaires dans le domaine du high-tech. Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine de la téléphonie, la boutique en ligne SFR propose le Samsung Galaxy S21 sous les 560 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la présentation du Galaxy S22 aura lieu le 9 février prochain lors d'une conférence Unpacked organisée par Samsung, le Galaxy S21 fait l'objet d'une offre intéressante sur la boutique en ligne SFR avant la fin des soldes d'hiver.

Dans le cadre de son opération intitulée “Shopping d'hiver”, l'opérateur au carré rouge propose le Samsung Galaxy S21 au prix de 559 euros au lieu de 649 euros (tarif observé sur d'autres sites marchands) ; ce qui fait une réduction de moins de 100 euros. Et pour information, le modèle FE du Galaxy S21 est toujours à 609 euros avec une paire d'écouteurs Galaxy Buds2 offerte.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 est un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Exynos 2100, d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. Côté APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 12 MP + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S21.