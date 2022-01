Jamais le Galaxy S21 FE de Samsung n’a été aussi abordable qu’aujourd’hui

Si vous envisagez d'acheter le Samsung Galaxy S21 FE, sachez qu'un bon plan permet de l'avoir au meilleur prix du marché, du coté de l'enseigne Boulanger. Alors qu'il faut généralement débourser 759 euros pour l'acquérir, un code promo cumulé avec une offre de reprise de votre ancien mobile permet de faire tomber drastiquement son prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Oui, le Samsung Galaxy S21 a mis du temps à arriver en France, et oui, son prix de 759 € pourrait en décourager plus d'un. Cependant, des offres ponctuelles permettent pour celles ou ceux qui seraient intéressés par le smartphone de se le procurer à un prix inférieur. C'est le cas en ce moment avec ce bon plan Boulanger. Jusqu'au 8 février 2022, l'enseigne en ligne propose une offre de reprise de votre ancien téléphone qui permet de bénéficier d'un bonus reprise de 100 €. Le prix du smartphone tombe ainsi dans un premier temps à 659 € euros.

Ensuite, le code promo S21FE50 donne droit à une remise immédiate supplémentaire de 50 euros. Au final, le Galaxy S21 FE chute à 609 €, soit une réduction totale de 150 euros. Plutôt pas mal non ? Pour en profiter, vous devez donc choisir le retrait en magasin, puis ne pas oublier de renseigner le code promo. Enfin, vs avez aussi une paire d'écouteurs Galaxy Buds2 d'une valeur de 129,99 € offerte. Aucune action de votre part n'est requise, puisque ces dernier sont ajoutés automatiquement à votre panier en même temps que le Galaxy S21 FE.

Pour en venir aux smartphone, pas de grosse révolution sur ce modèle 2022. En effet, coté photo, il reprend en tous points les mêmes objectifs que l'on retrouve sur son prédécesseur. Niveau batterie, le terminal est compatible avec la charge rapide 25 W et la charge à induction 15 W. C'est également la même capacité d'accu que l'on retrouvait sur le S20 FE, à savoir 4500 mAh.

Cependant, le SoC n'est pas le même puisqu'on retrouve ici un Snapdragon 888. L'an dernier, le S20 FE était pour rappel décliné en deux versions. L'une équipée d'un Snapdragon 865 avec 5G, l'autre d'un Exynos 990 en 4G seulement. Pour plus d'informations et une analyse plus poussées, vous pouvez d'ores et déjà jeter un œil à notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

Lire aussi : meilleur smartphone Samsung, lequel choisir ?