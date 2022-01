Galaxy S22 : Samsung lancera ses nouveaux smartphones haut de gamme le 9 février 2022

D’ici quelques jours, Samsung lancera une nouvelle série de smartphones haut de gamme Galaxy S22 qui viendra directement succéder aux Galaxy S21 de 2022. La présentation aurait lieu le 9 février prochain.

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra font assurément partie des smartphones les plus attendus de l’année, puisqu’ils continueront l’offre haut de gamme du fabricant pour le reste de 2022. Auparavant, nous pensions que Samsung allait lever le voile sur ses smartphones le 8 février prochain, mais des fuites plus récentes laissaient entendre que la présentation allait finalement se tenir le 9 février 2022.

Le leaker Evan Blass a publié une invitation officielle à l’événement de Samung, le « Galaxy Unpacked », qui porte cette fois le slogan « The Epic Standard ». L’invitation dévoile que l’événement aura bien lieu le 9 février 2022 à 16 heures, heure française. Comme chaque année, les smartphones ne seront pas immédiatement disponibles après la conférence.

Quand seront disponibles les Galaxy S22 ?

D’après les précédentes informations qui avaient fuité sur la toile, vous pourrez réserver les trois nouveaux smartphones entre le 14 et le 21 février, puis les précommander du 21 au 24 février. On imagine que Samsung inclura de nombreux cadeaux pour les précommandes, comme c'était le cas les années précédentes. Les appareils seront disponibles pour tous en magasin dès le 25 février 2022, et nous connaissons d’ailleurs déjà les prix en euros de tous les modèles.

Samsung a cette année décidé de maintenir les mêmes prix que les modèles précédents, mais le Galaxy S22 Ultra a vu le prix de ses configurations les plus onéreuses s’envoler. De plus, le smartphone est désormais livré avec seulement 8 Go de RAM dans sa version de base, contre 12 Go de RAM pour le Galaxy S21 Ultra.

En plus du prix du smartphone, il ne faut pas oublier que vous devrez également vous procurer un adaptateur secteur séparément, Samsung n’incluant plus de chargeur dans la boîte de ses smartphones. Pour rappel, le géant coréen s’apprête à dévoiler un nouveau chargeur 45 W pour son Galaxy S22 Ultra haut de gamme, et celui-ci a déjà été repéré à 50 euros. Nous devrions en savoir davantage à propos des trois smartphones d’ici quelques jours, puisque la conférence officielle n’est prévue que dans deux semaines.