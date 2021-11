Kindle Paperwhite : baisse de prix sur la liseuse d’Amazon avant le Black Friday

Belle offre pour celles et ceux qui recherchent le Kindle Paperwhite à un bon prix ! La liseuse d'Amazon fait l'objet d'une réduction de 35% sur son prix conseillé par le géant de l'e-commerce. Un bon plan intéressant à saisir avant le prochain Black Friday.

Si vous avez raté le précédent deal sur le modèle classique du Kindle, vous pouvez vous rattraper sur cette offre sur la version Paperwhite de la liseuse.

À l'occasion d'une vente flash, Amazon propose son Kindle Paperwhite au prix de 84,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit une remise immédiate de 45 euros de la part du site e-commerce. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la liseuse avec 8 Go d'espace de stockage. Pour 5 euros supplémentaires, il existe la liseuse avec 32 Go de mémoire.

À propos des points forts, le Kindle Paperwhite embarque un écran de 6 pouces qui est équipé de la technologie de papier électronique Carta et d'un éclairage intégré. Grâce à l'indice d'étanchéité IPX8, la liseuse est résistante dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 60 minutes. Du côté de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à six semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Il se charge complètement en 3 heures environ depuis un ordinateur via le câble USB fourni. Enfin, la liseuse prend essentiellement en charge les formats Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF et PNG.