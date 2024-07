À peine dévoilée et déjà en promotion ! Pendant une durée limitée, la bague connectée Samsung Galaxy Ring bénéficie d'une remise de 80 euros sur le store officiel de la marque, grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Après les 200 euros de remise sur les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra, le Galaxy Z Flip 6 avec 400 euros de réduction et les Galaxy Buds 3 et 3 Pro moins chers, c'est au tour de la Galaxy Ring de faire l'objet d'une bonne affaire sur le store Samsung. Disponible en trois coloris au choix et en neuf tailles différentes, la bague connectée de la marque coréenne passe de 449 euros à 369 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon UNPACKZ qui est valable jusqu'à ce dimanche 14 juillet inclus.

À titre d'information, pour profiter pleinement de la bague connectée, celle-ci doit être associée à un smartphone Samsung Galaxy doté du système Android 11 (ou version supérieure) et d'au moins 1,5 Go de mémoire vive. Aussi, l'application Samsung Health et la connexion au compte Samsung sont nécessaires.

Concernant ses points forts, la bague Galaxy Ring qui est compatible avec Galaxy AI est légère et confortable grâce à ses dimensions de 7 mm de largeur pour 2,6 mm d'épaisseur. La Galaxy Ring dispose de trois capteurs très précis : un premier pour suivre la fréquence cardiaque (optique bio-signal), un deuxième pour mesurer régulièrement la température corporelle pendant le sommeil (capteur de température) et un dernier pour garder un oeil sur les activités (accéléromètre). Enfin, sachez que l'objet connecté vous accompagne à chaque instant grâce à une autonomie pouvant aller jusqu'à 7 jours en une charge. Découvrez plus d'informations en consultant notre article dédié à la prise en main de la Galaxy Ring.