Nous avons essayé la Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung, voici nos premières impressions

À l’occasion de la conférence Unpacked, Samsung a enfin révélé toutes les informations de sa bague connectée, la Galaxy Ring. La firme coréenne présente enfin toutes les informations techniques, ergonomiques et tarifaires. Et Samsung a enfin autorisé les journalistes à essayer la bague connectée. Quels sont les secrets de la Galaxy Ring ? Quel est son prix ? Et quelles sont nos premières impressions ? Réponses.

Cela fait des mois et des mois que nous entendons parler de la Galaxy Ring. La bague connectée de Samsung a fait l’objet de dizaines d’articles dans nos colonnes, ainsi que d’une vidéo sur notre chaîne YouTube. Cependant, aucun de ces contenus n’était vraiment complet. Pourquoi ? Parce que la Galaxy Ring est un produit très stratégique pour deux raisons. Samsung ne veut pas décevoir les utilisateurs potentiels. Et Samsung ne veut pas trop donner de bonnes idées à ses concurrents.

Le secret était donc de mise, même au Mobile World Congress où nous avons vu la bague connectée sous cloche. Sous bonne garde. Mais cela ne pouvait durer éternellement. À l’occasion de la conférence Unpacked organisée aujourd’hui et où nous avons découvert entre autres le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, Samsung a donc détaillé les contours ergonomiques et techniques de ce nouvel accessoire connecté, ainsi que son prix. L’occasion idéale pour mettre la bague au doigt et vous livrer nos premières impressions.

La Galaxy Ring de Samsung coûte quand même 449 euros

Mais avant cela, parlons du prix. Parce que c’est l’une des informations importantes de cet Unpacked. La Galaxy Ring est vendue 449 euros. Elle sera disponible le 24 juillet, comme tous les autres présentés à l’Unpacked. Il n’y aura cependant pas d’offre de précommande sur ce produit, contrairement à tous les autres. Samsung justifie ce choix par la nouveauté et l’innovation. Et ce même si d’autres bagues connectées sont déjà sorties. Vous la retrouvez dès à présent chez Boulanger, Fnac / Darty et sur le site officiel de Samsung.

La bague se décline en trois finitions : or, argent et noir. Il n’y a pas de couleur exclusive à Samsung.com, contrairement aux smartphones. La Galaxy Ring est proposée en neuf tailles pour s’adapter à toutes les morphologies. Elle est livrée avec un boîtier qui ressemble beaucoup à un écrin de bague. Cet écrin, transparent, sert à charger et connecter la bague au smartphone compagnon. Attention, si vous cassez le boîtier (ou si vous le perdez), Samsung ne vend pas de chargeur supplémentaire. Du moins, pas dans un premier temps.

La Galaxy Ring est si agréable que vous l'oubliez très vite

Une fois au doigt, la bague est très agréable à porter. Elle est très légère : quelques grammes seulement. Nous devons cette légèreté à un châssis entièrement en alliage de titane. Et elle est très discrète, puisqu’elle mesure 7 mm de large pour 2,6 mm d’épaisseur seulement. Le châssis de la bague est protégé contre l’immersion dans l’eau : elle est certifiée IP68 et 10ATM. Cela veut dire que vous pouvez nager et même plonger avec la bague.

La finition de la Galaxy Ring est mate. Elle est presque entièrement lisse : vous avez un détrompeur assez discret à l’extérieur, placé près des capteurs biométriques. Il faut mettre ces derniers dans le creux du doigt pour améliorer la précision des mesures. Samsung conseille de mettre la bague sur l’index, le majeur ou l’annulaire pour deux raisons : protéger la bague des chocs et garantir un fonctionnement optimal. Les capteurs, protubérants sur la face interne de la bague, ne gêne pas.

Samsung annonce jusqu'à 7 jours d'autonomie

À l’intérieur de la bague, vous retrouvez plusieurs capteurs biométriques et environnementaux. Un accéléromètre. Un capteur optique qui combine l’oxymétrie et la fréquence cardiaque. Et un thermomètre. Avec ce trio, la bague peut mesurer votre rythme cardiaque en temps réel, votre taux d’oxygène, la qualité de votre sommeil et, pour les femmes, leur cycle. Ce sont les trois grandes fonctions de la bague. Galaxy AI va compiler ces informations pour y apporter de la praticité. Le score d’énergie d’une part, comme avec les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Et des conseils bien-être que vous retrouvez dans Samsung Santé.

Côté autonomie, Samsung annonce jusqu'à 7 jours d'autonomie. Ce qui est bien mieux qu'une montre connectée sous Wear OS. Mais l'autonomie réelle dépend surtout de la taille de la bague : plus elle est large, plus il y a de la place, plus la batterie est grande. C'est logique. La capacité de chaque batterie n'a évidemment pas été annoncée par Samsung.

La Galaxy Ring n’est pas compatible iOS, mais elle fonctionne avec tous les smartphones sous Android.Cependant, elle offre davantage de fonctionnalités avec un Galaxy. En outre, Samsung explique que cette bague peut remplacer (en partie) une montre connectée. La firme précise que les deux accessoires sont aussi complémentaires : ils peuvent travailler de concert pour affiner les mesures. Mais 670 euros minimum (montre et bague) pour une solution complète de santé nous parait un peu cher. Qu’en pensez-vous ? Retrouvons-nous en commentaire pour continuer le débat.