Jusqu’à 200 € de remise sur les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra, Samsung frappe fort

Les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra viennent à peine d'être lancés que Samsung propose déjà une grosse réduction sur son site officiel. Vous pouvez dès à présent profiter d'une remise immédiate allant jusqu'à 200 €, grâce notamment à un code promo. On vous explique tout.

PROFITER DE CETTE OFFRE SUR LA GALAXY WATCH 7

PROFITER DE CETTE OFFRE SUR LA GALAXY WATCH ULTRA

Il ne vous a sans foute pas échappé que Samsung tenait une conférence ce mercredi 10 juillet 2024. La marque a présenté plusieurs nouveautés, et notamment deux nouvelles montres connectées. Les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.

La première est une évolution de la Watch 6 de l'année dernière. Elle offre de meilleures performances, des mesures plus précises ainsi qu'une meilleure autonomie. Sans oublier que Samsung met désormais un accent particulier sur les fonctionnalités Galaxy AI alimentées par l'intelligence artificielle.

Cette année, Samsung ne propose donc pas de version “Classic” ou Pro pour la Watch 7, mais une nouvelle Galaxy Watch Ultra qui veut concurrencer l'Apple Watch Ultra. Les deux montres de Samsung viennent à peine d'arriver que vous pouvez déjà profiter d'une belle remise sur le site officiel de la marque. Mais il va falloir faire vite.

200 € de réduction sur la Galaxy Watch Ultra et 100 € de remise sur la Watch 7

C'est le deal du jour à ne pas manquer si vous souhaitez vous offrir l'une des nouvelles montres connectées de Samsung. Seulement sur le site officiel de la marque, le code promo UNPACKZ permet de faire baisser les prix de 50 € et de 100 € respectivement sur les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose aussi un bonus de reprise de 50 € et de 100 € respectivement pour les deux montres si vous décidez d'échanger un ancien appareil. Que ce dernier soit fonctionnel ou non, vous obtenez systématiquement le bonus + le montant de la reprise sous la forme d'une réduction immédiate au panier.

C'est une offre inédite qui vous permettra d'économiser jusqu'à 200 €, voire bien plus en fonction de la valeur de reprise de votre ancien appareil. Notez qu'il peut s'agir d'un PC, d'un smartphone, d'une montre connectée, d'une tablette ou encore d'écouteurs sans fil. Peu importe leur état (fonctionnel ou non), le bonus vous sera accordé.

PROFITER DE CETTE OFFRE SUR LA GALAXY WATCH 7