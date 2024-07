Galaxy Buds 3 et 3 Pro : Samsung propose déjà 100 € de réduction sur ses nouveaux écouteurs

Samsung propose une offre de lancement très intéressante sur ses nouveaux Galaxy Buds 3 et 3 Pro. Les nouveaux écouteurs True Wireless sont déjà beaucoup moins chers, grâce notamment à un code promo. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

Ce 10 juillet 2024, Samsung a présenté la nouvelle génération de ses écouteurs sans fil haut de gamme. Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro remplacent ainsi les très populaires Buds 2 et Buds 2 Pro, avec de gros changements au menu.

Samsung n'y est pas allé de main morte. Ses nouveaux écouteurs arborent un tout nouveau design avec des tiges qui offrent un meilleur confort et une tenue plus solide. Le boîtier aussi change logiquement d'apparence et s'inspire de celui des AirPods, avec des détails esthétiques qui lui sont propres.

Nous avons déjà pu tester les Galaxy Buds 3 Pro. La qualité de son, la réduction de bruit et l'ergonomie ont été grandement améliorées. Si vous avez été séduits par les nouveaux écouteurs sans fil, Samsung propose une offre de lancement pour les acheter moins cher, mais pas pour longtemps.

Jusqu'à 100 € de remise sur les nouveaux Galaxy Buds 3 et 3 Pro

Le prix conseillé des Galaxy Buds 3 Pro est de 249,99 € et celui des Buds 3 standard est de 179,99 €. Mais grâce au code promo UNPACKZ, Samsung offre respectivement 50 € et 30 € de remise immédiate au panier.

Les deux écouteurs vous reviennent donc à 199 € et 149 €. C'est déjà une belle offre, mais vous pouvez encore faire baisser le prix grâce à un bonus de reprise supplémentaire que Samsung offre. Si vous avez un ancien appareil à échanger, vous bénéficierez systématiquement d'un bonus de reprise de 50 € et de 30 € respectivement pour la précommande des Galaxy Buds 3 Pro et Buds 3.

Ce bonus s'applique sous la forme d'une remise immédiate au panier, en plus du montant de rachat de votre appareil. Notez qu'il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette, d'une montre connectée, d'un ordinateur portable pou encore d'écouteurs sans fil.

Peu importe l'état de l'appareil (fonctionnel ou non), Samsung vous le reprend. Somme toute, la marque offre une réduction allant jusqu'à 80 € et 100 € pour les Galaxy Buds 3 et 3 Pro.

