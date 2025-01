Vous pensez survivre à Squid Game ? Découvrez l’Easter egg caché de Google !

Google Search cache un nouvel Easter egg inspiré de Squid Game. Ce mini-jeu reprend le célèbre “1, 2, 3, soleil!” de la série et permet aux fans de se replonger dans son univers. Voici comment y accéder dès maintenant.

Google adore surprendre ses utilisateurs avec des Easter eggs bien cachés dans ses pages et produits. Que ce soit le jeu du dinosaure dans Chrome ou encore l’animation “hyperspace” de Google Maps pour les fans de Star Wars, ces clins d’œil sont devenus une tradition. Cette fois, Google Search propose une partie inspirée de la série Squid Game qui reprend l’épreuve emblématique de “1, 2, 3, soleil!“. Cette nouveauté amuse les fans tout en mettant à l’honneur la série devenue culte.

Pour découvrir cet Easter egg, il suffit de taper “Squid Game” dans la barre de recherche Google. Une carte d’invitation, similaire à celle de la série, apparaît en bas de l’écran. En cliquant dessus, vous lancez un mini-jeu où six personnages doivent atteindre la ligne d’arrivée sans être repérés par la poupée géante Young-hee. Ce jeu, à la fois simple et stressant, rappelle parfaitement l’ambiance de la série originale.

Google vous invite à rejouer au jeu culte de Squid Game dans un défi interactif

Le gameplay est simple, mais demande une bonne coordination. Pendant que la poupée chante, vous avancez vos personnages avec un bouton bleu. Dès qu’elle se retourne, il faut appuyer rapidement sur le bouton rouge pour les arrêter. Une erreur, et vous perdez l’un de vos personnages ! Le défi devient d’autant plus amusant et frustrant quand on tente de franchir la ligne avec les six joueurs encore en vie. Avec sa précision nécessaire et son timing serré, ce mini-jeu mettra vos réflexes à rude épreuve.

Cet Easter egg arrive au moment parfait, alors que la saison 2 de Squid Game bat tous les records sur Netflix. La série a atteint la première place dans les 93 pays où la plateforme est disponible, un exploit encore jamais réalisé. Ce succès témoigne de l'engouement mondial pour cet univers dystopique et cruel, où chaque épreuve est synonyme de survie. Avec ce mini-jeu interactif, Google ajoute une touche amusante et immersive à une scène culte, tout en célébrant le phénomène culturel qu'est Squid Game. Une belle manière de relier l’univers du streaming et celui des technologies ludiques.