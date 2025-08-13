Deadpool dans Avengers Doomsday ? Ryan Reynolds sème le doute

Avengers Doomsday va marquer l'intégration des X-Men et des 4 Fantastiques au sein du MCU, auxquels pourrait bien se rajouter Deadpool.

Une récente publication Instagram de Ryan Reynolds fait beaucoup parler d'elle. L'acteur a partagé une image du logo des Avengers, avec un autre logo ressemblant peint en rouge par-dessus. Il n'en fallait pas moins pour que les fans échafaudent des théories quant à la signification de cette image. Et l'une qui revient le plus est l'arrivée du personnage au sein du MCU, et plus particulièrement dans Avengers Doomsday, dont le tournage a débuté.

Après Spider-Man, Marvel et Disney vont intégrer les X-Men et les 4 Fantastiques au MCU. Et Deadpool pourrait bien en profiter pour s'inviter également à la fête. Dans Deadpool & Wolverine, un nouveau groupe de super-héros s'est formé, composé de Deadpool, Wolverine, Gambit, Elektra, Blade et X-23 (ainsi que la Torche humaine pendant une brève période). On voit mal tous ces personnages débarquer par surprise dans Avengers Doomsday, étant donné le casting déjà très fourni, mais il ne serait pas étonnant d'y voir Deadpool.

Deadpool dans Avengers Doomsday n'aurait rien d'illogique

Le film Deadpool & Wolverine est devenu le film “Rated R” (classification obligeant les moins de 17 ans à être accompagnés d'un adulte de plus de 21 ans dans les cinémas aux États-Unis) le plus rentable de tous les temps. Deadpool est clairement destiné à être un personnage important dans le MCU, et il ne ferait qu'accroître l'intérêt du public en Avengers Doomsday, qui doit relancer une formule du Marvel Cinematic Universe qui s'est fortement épuisée depuis Avengers Endgame.

View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Avengers Doomsday sort dans les salles obscures le 16 décembre 2026. La présence de Deadpool et Ryan Reynolds n'est pas encore officielle, mais les X-Men des premiers films vont effectuer leur grand retour. Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclope), Alan Cumming (Diablo) et Kelsey Grammer (Le Fauve) sont attendus. Le grand antagoniste sera le Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr.