Découvrez l’arme secrète de Proton VPN pour réduire la latence et booster sa vitesse de connexion jusqu’à 400%

Grâce à une combinaison de technologies d’optimisation, Proton VPN booste ses performances pour une connexion plus rapide et stable, avec moins de latence.

L’utilisation d’un VPN réduit naturellement les performances de votre connexion Internet. Les meilleures applications parviennent toutefois à minimiser cet impact pour offrir une expérience plus fluide. C’est d’ailleurs un critère de choix déterminant.

Proton VPN est reconnue pour sa fiabilité, mais aussi pour ses bonnes vitesses de connexion. C’est grâce notamment à sa fonctionnalité VPN Accelerator qui permet d’optimiser les débits et de réduire la latence.

C’est quoi VPN Accelerator ?

C’est une technologie mise au point par Proton VPN pour booster ses performances, notamment sur les réseaux lents ou congestionnés. VPN Accelerator combine un ensemble d’optimisations sur les protocoles de tunneling et sur le système de routage pour réduire la latence et augmenter la stabilité de la connexion.

Proton assure un gain de performances pouvant aller jusqu’à 400%, surtout lorsque vous vous connectez à des serveurs très éloignés. VPN Accelerator fonctionne avec tous les protocoles, bien que son impact soit plus perceptible avec OpenVPN. Beaucoup moins sur des protocoles déjà bien optimisés comme WireGuard.

Découvrir Proton VPN

Comment fonctionne VPN Accelerator ?

Cette technologie intervient à plusieurs niveaux du processus de connexion VPN. De l’établissement du tunnel chiffré au routage réseau, en passant par la transmission des paquets et les optimisations niveau serveur.

Dépasser les limites du processeur

Certains protocoles VPN, comme OpenVPN, fonctionnent en single-thread sur les serveurs. Autrement dit, ils utilisent un seul cœur de processeur, ce qui limite les performances du VPN.

Pour y remédier, Proton VPN a repensé l’architecture du protocole en le décomposant en plusieurs processus pouvant s’exécuter simultanément sur des processeurs multicœurs.

Cette solution ne suffit toutefois pas pour offrir des performances optimales si la charge de travail n’est pas répartie de manière équilibrée entre les différents cœurs. Mais grâce aux optimisations apportées par VPN Accelerator, les sessions sont réparties équitablement entre tous les processus en cours d’exécution, éliminant le risque de surcharge d’un seul thread. La connexion VPN gagne ainsi en vitesse et en stabilité.

Optimisation de la vitesse de transmission TCP

Plus un serveur VPN est éloigné de votre localisation réelle, plus la distance que doivent parcourir les données est grande, ce qui augmente la latence et les pertes de paquets en cours de route. Ces conditions dégradent les performances de TCP, le protocole de transport de paquets le plus utilisé sur Internet.

VPN Accelerator contourne ce problème en découpant le trajet des données en segments plus courts, ce qui limite les pertes de paquets et maximise les performances globales de la transmission TCP.

Pour aller plus loin, Proton VPN utilise la technologie BBR, un algorithme de contrôle de congestion réseau développé par Google. BBR permet d’optimiser la vitesse de transmission des paquets, même sur des réseaux instables ou à forte latence.

Performances optimisées grâce à une infrastructure sans virtualisation

Une pratique assez courante dans le monde des VPN consiste à utiliser des serveurs virtuels installés sur une machine physique. Par exemple, vous pouvez être connecté à un serveur en Inde, alors qu’en réalité il s’agit d’un serveur virtuel installé sur une machine basée à Singapour et qui utilise simplement une adresse IP indienne.

Cette méthode fonctionne bien et ne compromet pas la sécurité du VPN, mais il peut poser des problèmes de performances.

Proton VPN en ce qui le concerne affirme s'appuyer essentiellement sur des serveurs physiques (bare-metal). Ce faisant, il élimine le parcours supplémentaire des paquets chiffrés entre les serveurs virtuels et leurs machines hôtes, ce qui permet de maximiser les débits et minimiser la latence.

Toutes ces optimisations permettent, dans les conditions les plus extrêmes, d’augmenter les performances jusqu’à 400%.

Comment utiliser VPN Accelerator avec Proton VPN ?

Cette fonctionnalité est activée par défaut dans l’application Proton VPN pour les abonnés. Elle n’est donc pas disponible (impossible de l’activer) dans la version gratuite.

VPN Accelerator est proposée dans toutes les versions de l’application Proton VPN (Windows, macOS, Android, iOS, etc.). Pour vous assurer qu’il est bien activé en allant dans les paramètres ou l’option est directement accessible.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.