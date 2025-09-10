Bonne nouvelle si vous voyagez avec Air France, la compagnie annonce cette nouveauté bienvenue

Air France dévoile une nouveauté qui fera plaisir aux voyageurs. Annoncée il y a un peu plus d'un an, elle est désormais déployée sur les vols de la compagnie aérienne. Voici de quoi il s'agit.

Il y a à peine quelques années, tous les passagers montant à l'intérieur d'un avion et possédant un smartphone faisaient la même chose. Ils mettaient leur mobile en mode avion et le rangeaient généralement pour la durée du voyage.

Faute de connexion Internet, l'appareil ne servait pas à grand chose. Aujourd'hui, se connecter au Wi-Fi en vol est extrêmement simple. Selon les compagnies, ce ne sera pas gratuit. Chez Air France par exemple, vous avez le droit d'envoyer des messages via une application de messagerie, mais pour le reste il faut passer à la caisse.

Vu le prix des billets, la plupart des gens rechignent à ajouter quelques euros pour simplement regarder une vidéo YouTube. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne. En fait ça l'est déjà sur certains avions d'Air France.

Un peu plus d'un an après l'avoir annoncé, l'entreprise devient la première d'Europe à proposer le Wi-Fi haut débit gratuit dans ses avions. Comme pour Qatar Airways, c'est Starlink qui se charge de la partie technique.

Les avions Air France accueillent enfin cette nouveauté annoncée en 2024

Au total, 5 avions de la flotte Air France sont équipés du nécessaire : deux Embraer 190, deux Airbus A220 et un Airbus A350. Ce dernier est destiné aux vols long-courrier. Pour se connecter, il suffit d'utiliser son compte Flying Blue, le programme de fidélité gratuit de la compagnie.

Pas de problème si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer à bord. Selon Air France, le débit est suffisant pour “rester en contact avec [ses] proches, suivre en direct toutes les actualités du monde, regarder la télévision, des films et des séries en streaming et même jouer à des jeux vidéo en réseau“. Vous pouvez connecter plusieurs appareils en même temps.

Air France précise que 30 % de ses avions proposeront le Wi-Fi gratuit via Starlink d'ici la fin de l'année 2025. L'ensemble de la flotte en profitera fin 2026. En attendant, l'offre actuelle reste accessible là où la firme d'Elon Musk n'a pas pris le relais. L'histoire ne dit pas si le prix des billets augmentera discrètement en conséquence.