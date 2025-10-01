Elon Musk divise une nouvelle fois l’opinion, cette fois à cause d’un dessin animé sur Netflix

Une nouvelle déclaration d’Elon Musk fait réagir. Cette fois, c’est son abonnement Netflix qui passe à la trappe. À l’origine, une série animée qui divise sur les réseaux sociaux.

Elon Musk est habitué aux déclarations qui font du bruit. Sur X, il commente autant qu’il multiplie les promesses autour de ses projets. On se souvient encore de la Tesla Roadster censée décoller avec des propulseurs SpaceX, attendue depuis 2017 et toujours absente. Même son IA Grok, présentée comme « la plus intelligente du monde », a fait parler d’elle pour ses dérapages inquiétants. Dernière annonce en date : il dit avoir annulé son abonnement Netflix, une décision qui a rapidement fait le tour du web.

À l’origine de cette réaction, une série animée pour enfants diffusée sur Netflix, Dead End: Paranormal Park. Adaptée d’une bande dessinée, elle raconte l’histoire de Barney, un adolescent transgenre, et de son amie Norma, une jeune fille autiste, qui vivent des aventures surnaturelles dans un parc d’attractions hanté. Présentée comme inclusive par certains, la série est accusée par d’autres d’aborder des thèmes trop sensibles pour un public jeune.

Elon Musk lance une nouvelle polémique en annulant son abonnement Netflix

La controverse a pris une autre dimension lorsqu’un ancien scientifique américain a annoncé sur X qu’il se désabonnait de Netflix pour protester. Elon Musk a répondu à ce message par un simple mot : « Same » (« pareil »), laissant entendre qu’il faisait la même chose. Le post a explosé, dépassant 13 millions de vues en 24 heures, avec plus de 180 000 mentions « J’aime » et des milliers de commentaires. Comme souvent, la réaction de ce dernier a suffi pour déclencher une vague de reactions et même d’autres annulations d’abonnements.

Netflix n’a pas encore réagi à cette nouvelle affaire, ni aux critiques visant la série ou son créateur. Mais ce n’est pas la première fois que Elon Musk s’en prend à la plateforme. Il l’avait déjà accusée de véhiculer des idées trop marquées politiquement. Plus largement, chaque message de ce personnage devient rapidement viral. Ses promesses de voitures futuristes, ses annonces autour de l’IA Grok ou ses attaques contre des services en ligne déclenchent presque toujours un flot de réactions. Qu’il parle d’espace, de voitures ou de streaming, ce dernier déclenche presque toujours une vague de réactions. C’est une personnalité clivante : certains le suivent avec enthousiasme, d’autres le critiquent avec la même intensité.