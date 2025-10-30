Starlink a un plan pour améliorer votre connexion Internet partout sur la planète, et ça implique Samsung et l’intelligence artificielle

Samsung vient d’annoncer le développement d’un modem 6G spécialement pour Starlink propulsé par l’intelligence artificielle. Ce dernier permettra à n’importe quel utilisateur de se connecter directement à un satellite, plutôt qu’à un relais terrestre, améliorant ainsi significativement sa connexion Internet.

Lorsque Starlink est arrivé sur le marché, ce fut une petite révolution dans le monde des télécoms. L’entreprise d’Elon Musk n’a certes pas inventé l’Internet par satellite, mais elle est parvenue à en faire une offre (presque) grand public. Évidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir apparaître de nombreux concurrents – certains dépassant même de loin les performances de satellites de la firme.

C’est ainsi que tout ce beau monde est désormais lancé dans la course à l’amélioration, aux meilleures performances, etc. Et ça, ça passera entre autre par la 6G. Or, Starlink vient de se dégoter un allié de taille dans cette compétition : Samsung. Le constructeur coréen a en effet annoncé mettre au point un tout nouveau modem exclusif à Starlink. Et puisque nous sommes en 2025, ce modem sera évidemment propulsé par l’intelligence artificielle.

Sur le même sujet – Starlink voit un concurrent de taille arriver en France, Amazon Kuiper, et il pourrait être beaucoup moins cher

Starlink se lance dans la course à la 6G avec ce modem Samsung

Pour l’intelligence artificielle ? Parce que Samsung cherche à prédire la trajectoire des satellites Internet pour optimiser la qualité de la connexion. Il s’agit en effet d’un des principaux défauts des modems actuels, qui peinent à suivre les satellites à basse orbite actuellement déployés. D’après la firme coréenne, ce nouveau modem captera 55 fois plus de faisceau, tandis que la prédiction de canal sera multipliée par 42.

Si le projet est mené à bien, on sera à l’aube d’une nouvelle révolution dans les télécoms. Nos appareils pourront alors se connecter directement aux satellites, sans passer par des réseaux terrestres, ce qui modifierait profondément l’architecture actuelle des télécoms mondiaux. Mais avant cela, il faudra bien sûr équiper lesdits appareils des composants nécessaires, sans compter les investissements nécessaires pour mettre en place une telle technologie. En d’autres, termes, il va falloir attendre encore un peu.