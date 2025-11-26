Ces Samsung Galaxy Buds3 perdent plus de la moitié de leur prix chez Rakuten : une promo Black Friday historique

Samsung divise par deux le prix de ses Galaxy Buds3 chez Rakuten pour le Black Friday. Ces écouteurs avec Galaxy AI perdent 95 euros et passent sous les 90 euros.

Difficile de passer à côté de cette promotion : les Samsung Galaxy Buds3 passent à 84,99 euros au lieu de 179,99 euros chez Rakuten pour le Black Friday. Une remise de 95 euros, soit 52% de réduction, sur des écouteurs sortis il n'y a pas si longtemps.

Si vous cherchez des écouteurs sans fil performants sans vider votre compte, cette offre mérite vraiment votre attention.

Les Galaxy Buds3 ne sont en effet pas n'importe quels écouteurs. Samsung y a intégré Galaxy AI et ça change vraiment la donne. L'intelligence artificielle analyse en temps réel la forme de votre oreille et votre environnement sonore pour ajuster automatiquement le son, l'égaliseur et la réduction de bruit. Le format open-type fait toute la différence si vous n'aimez pas les embouts qui rentrent dans l'oreille : Samsung a bossé le design avec une analyse 3D pour que les écouteurs se calent parfaitement dans le creux de l'oreille. Le haut-parleur de 11mm délivre un son Hi-Fi jusqu'à 24 bit et 96 kHz grâce au Samsung Seamless Codec.

Ce qui fait la force des Galaxy Buds3 :

Galaxy AI qui adapte le son en direct à votre oreille et votre environnement

Format open-type ultra confortable sans embouts intra-auriculaires

Son Hi-Fi haute définition jusqu'à 24 bit et 96 kHz

Réduction active de bruit intelligente pour éliminer les bruits parasites

Audio 360 immersif qui suit vos mouvements de tête

Contrôles tactiles simples directement sur les écouteurs

Autonomie qui tient toute la journée

