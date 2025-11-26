Ces Samsung Galaxy Buds3 perdent plus de la moitié de leur prix chez Rakuten : une promo Black Friday historique
Samsung divise par deux le prix de ses Galaxy Buds3 chez Rakuten pour le Black Friday. Ces écouteurs avec Galaxy AI perdent 95 euros et passent sous les 90 euros.
Difficile de passer à côté de cette promotion : les Samsung Galaxy Buds3 passent à 84,99 euros au lieu de 179,99 euros chez Rakuten pour le Black Friday. Une remise de 95 euros, soit 52% de réduction, sur des écouteurs sortis il n'y a pas si longtemps.
Si vous cherchez des écouteurs sans fil performants sans vider votre compte, cette offre mérite vraiment votre attention.
Les Galaxy Buds3 ne sont en effet pas n'importe quels écouteurs. Samsung y a intégré Galaxy AI et ça change vraiment la donne. L'intelligence artificielle analyse en temps réel la forme de votre oreille et votre environnement sonore pour ajuster automatiquement le son, l'égaliseur et la réduction de bruit. Le format open-type fait toute la différence si vous n'aimez pas les embouts qui rentrent dans l'oreille : Samsung a bossé le design avec une analyse 3D pour que les écouteurs se calent parfaitement dans le creux de l'oreille. Le haut-parleur de 11mm délivre un son Hi-Fi jusqu'à 24 bit et 96 kHz grâce au Samsung Seamless Codec.
Ce qui fait la force des Galaxy Buds3 :
- Galaxy AI qui adapte le son en direct à votre oreille et votre environnement
- Format open-type ultra confortable sans embouts intra-auriculaires
- Son Hi-Fi haute définition jusqu'à 24 bit et 96 kHz
- Réduction active de bruit intelligente pour éliminer les bruits parasites
- Audio 360 immersif qui suit vos mouvements de tête
- Contrôles tactiles simples directement sur les écouteurs
- Autonomie qui tient toute la journée
AirPods, Sony, Bose : les meilleures offres Audio du Black Friday chez Rakuten
Cette offre sur les Galaxy Buds 3 n'est pas la seule offre intéressante pendant le Black Friday chez Rakuten. L'enseigne enchaîne depuis quelques jours les remises et si vous cherchez un casque ou un des écouteurs à prix mini, vous allez forcément trouver votre bonheur !
Voici la liste des meilleures offres :
- Les Apple AirPods 4 ANC sont à 154,99 euros au lieu de 199 euros, soit 22% de remise + 1,55 euro en points Rakuten
- Les Apple AirPods Pro 3 sont à 239,99 euros au lieu de 249 euros, soit 4% de remise + 2,40 euros en points Rakuten
- Les Apple AirPods Pro 2ème génération sont à 189,99 euros au lieu de 229 euros, soit 17% de remise + 1,90 euro en points Rakuten
- Le Sony WH-1000XM6 Noir est à 418,41 euros au lieu de 449 euros, soit 7% de remise + 4,18 euros en points Rakuten
- Les Apple AirPods 4 sont à 118,99 euros au lieu de 149 euros, soit 20% de remise + 1,19 euro en points Rakuten
- Le Bose QuietComfort Ultra est à 379,99 euros au lieu de 449,99 euros, soit 16% de remise + 3,80 euros en points Rakuten
- Le Sony WH-1000XM6 Argent Platine est à 435,88 euros au lieu de 449 euros, soit 3% de remise + 4,36 euros en points Rakuten
- Les Apple AirPods Max 2 sont à 479,99 euros au lieu de 579 euros, soit 17% de remise + 4,80 euros en points Rakuten
- Les Sony WF-1000XM5 sont à 177,99 euros au lieu de 229,99 euros, soit 23% de remise + 1,78 euro en points Rakuten
- Le Sony WH-1000XM5 est à 228,90 euros au lieu de 329,99 euros, soit 31% de remise + 2,29 euros en points Rakuten
- Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est à 189,99 euros au lieu de 369,90 euros, soit 49% de remise + 1,90 euro en points Rakuten
Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.