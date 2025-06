Avant les soldes, cette trottinette électrique Ninebot profite d’une double réduction chez Darty

Voici un bon plan qui risque d'intéresser les futurs propriétaires d'une trottinette électrique ! Pendant quelques jours, Darty propose une double réduction sur l'achat de la Ninebot E2 Pro E Powered by Segway.

Vous avez jusqu'au dimanche 22 juin 2025, soit trois jours avant le début des soldes d'été 2025, pour bénéficier d'une double réduction sur l'acquisition d'une trottinette électrique Ninebot chez Darty. Affichée en temps normal à 329,99 euros, la Ninebot E2 Pro E Powered by Segway voit son prix diminuer à exactement 266,28 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand et à une remise supplémentaire 5 % à condition de choisir le mode Click & Collect. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton “Retirer en magasin”.

Disponible dans un coloris noir, la la Ninebot E2 Pro E Powered by Segway est une trottinette électrique qui embarque une puissance moteur de 350 watts, une vitesse maximale de 25 km/h, une autonomie estimée à 35 km en fonction des conditions d'utilisation et une batterie de 275 Wh. D'ailleurs, le temps de la batterie est de 5 heures environ.

D'un poids à vide de près de 18 kilos, l'engin électrique est résistante aux éclaboussures grâce à la norme d'étanchéité IPX4. Concernant les équipements, on peut trouver deux pneus de 10 pouces, un double système de freinage avec un frein à tambour à l’avant et d’un frein électrique régénératif à l’arrière, un écran LED intégré au guidon, ainsi que des feux LED de 2,1 W à l’avant et à l’arrière.