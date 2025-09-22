Avant les French Days, Amazon casse le prix de la manette Xbox sans fil grâce à une vente flash

Une vente flash venant d'Amazon vous permet d'avoir la manette Xbox sans fil à prix cassé ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, l'accessoire de la console Microsoft bénéficie en effet d'une belle réduction de presque 25%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors l'édition automnale des French Days 2025 se tiendra à compter de ce mercredi 24 septembre, Amazon a pris la décision de casser le prix de la manette Xbox sans fil. Jusqu'au 3 octobre prochain, dans le cadre d'une vente flash, la fameuse manette de la console Microsoft disponible dans son coloris Carbon Black est à 49,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Cela représente une remise de 23% par rapport au tarif conseillé du produit. À titre d'information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, d'autres coloris sont suggérés mais à des prix différents.

Compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S, la manette Xbox embarque esssentiellement la technologie sans fil Bluetooth et une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est également doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, ainsi que d'une surface antidérapante sur les gâchettes.

La manette vous donne aussi la possibilité de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X/S, Xbox One, les PC tournant sous Windows et les appareils fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android.