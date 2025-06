Amazon brade la manette Xbox Elite Series 2 Core à un prix digne du Prime Day

Juste avant l'édition 2025 du Prime Day, Amazon a pris la décision de brader la manette Xbox Elite Series 2 Core. L'accessoire sans fil de la console de Microsoft perd presque 30 % de son prix.

À quelques jours de son Prime Day 2025, Amazon propose aux propriétaires d'une console Xbox de s'offrir la Xbox Elite Series 2 Core à un prix très réduit. En ce moment, la manette sans fil de Microsoft disponible dans un coloris rouge ou bleu voit son tarif passer de 139,99 euros à 99,99 euros grâce à une remise immédiate de près de 30 % de la part du célèbre site e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Présentée par Microsoft à la rentrée de septembre 2022, la Xbox Elite Series 2 est équipée de gâchettes ultra-sensibles plus courtes, de sticks à tension réglable, d'une poignée en caoutchouc antidérapant et d'une prise jack de 3,5 mm pour brancher un casque stéréo. Compatible avec les Xbox Series, les Xbox One, les PC Windows et les appareils Android/iOS, la manette sans fil dispose d'une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et à ses composants raffinés conçus pour durer. Pour terminer, la manette sans fil Xbox Elite Series 2 est fournie avec un outil de réglage des joysticks et un câble USB-C.