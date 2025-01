Avant l’arrivée du S25, le Samsung Galaxy S24 (256 Go) est à un super prix

Quelques jours avant le lancement du prochain S25, le smartphone Samsung Galaxy 24 avec 256 Go d'espace de stockage est proposé à un super prix chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, Samsung a donné rendez-vous à ses fans le 22 janvier prochain pour l'édition 2025 du Galaxy Unpacked. Au cours de cet événement, le géant coréen va notamment présenter ses nouveaux Galaxy S25 Series.

Avant l'arrivée des prochains smartphones Samsung, le Galaxy S24 incluant 256 Go d'espace de stockage et fourni avec un chargeur secteur est à 651 euros au lieu de 959 euros chez Amazon, soit le même prix que la version 128 Go du téléphone. Cette offre promotionnelle à durée limitée s'inscrit dans le cadre des soldes d'hiver 2025.

Sorti il y a un an, le Samsung Galaxy S24 possède un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 230 Hz et une densité de 418 ppp. Le smartphone possède également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Samsung Exynos 2400, une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25 Watts et le système d'exploitation mobile Android 14 lié à une interface One UI 6.1.

La partie APN du téléphone inclut un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. De son côté, la connectivité est composée du Wi-Fi 6E, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'un port USB Type-C et d'un GPS. Plus de détails sur notre article dédié au test du Galaxy S24.