Auchan Télécom n’attend pas le Black Friday et brade l’iPhone 12 Mini à 469,99 € !

Auchan Telecom propose l'iPhone 12 Mini au meilleur prix du marché. Affiché à 569,99 €, un code promo donnant droit à 100 euros de réduction immédiate fait chuter le prix de l'iPhone 12 Mini sous la barre des 500 euros, à très précisément 469,99 euros. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles, à saisir d'urgence pour celles ou ceux intéressés.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le Black Friday débute dans un mois jour pour jour, il y a des enseignes ou opérateurs mobiles qui n'attendent pas le jour J pour lancer des promotions exceptionnelles. Pour preuve, Auchan Telecom vend l'iPhone 12 Mini à un prix dérisoire. Le téléphone d'Apple est mis en vente au tarif de 569,99 €.

De plus, en utilisant le code promo GALA100, une réduction de 100 euros s'applique et fait tomber son prix sous la barre des 500 euros, à 469,99 €. Le tarif est valable pour la souscription d'un forfait mobile sans engagement. Vous pouvez si vous le souhaitez, souscrire au forfait 5 Go à 3,99 € et résilier dans la foulée pour ne pas continuer à payer les mois suivants.

Disponible depuis novembre 2020, l’iPhone 12 Mini était proposé lors de son lancement au tarif de 809 euros dans sa variante embarquant 64 Go de mémoire de stockage. Le prédécesseur de l'iPhone 13 Mini est comme son nom l’indique, la variante compacte de l’iPhone 12.

Le smartphone d'Apple est construit autour d’un écran Super Retina de 5,4 pouces et hérite du même double capteur photo que celui présent sur l'iPhone 12. Sans surprise, il est compatible avec la 5G et le chargeur sans fil MagSafe. Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles et qui permet donc de l'avoir pratiquement à moitié prix !

Lire aussi : Meilleur iPhone 2021 : quel modèle Apple acheter ?