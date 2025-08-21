Google lance un coach IA pour Fitbit, qui vous donne des conseils santé personnalisés

L'application Fitbit va recevoir un coach de santé IA, qui s'adapte en temps réel à l'utilisateur pour lui octroyer des conseils sport, sommeil et santé personnalisés.

En marge de l'annonce de la montre connectée Pixel Watch 4, Google a présenté un coach de santé personnel basé sur l'IA, qui sera disponible via l'application Fitbit, qui va bénéficier d'une refonte complète pour l'occasion. Cet assistant se base sur les mesures collectées par votre smartwatch pour fournir des conseils et suggestions afin d'améliorer vos entraînements, votre sommeil, ou votre rythme de vie. “Vous disposez ainsi d'un coach santé 24h/24 et 7j/7 à votre poignet”, résume Google.

Le coaching s'adapte en permanence aux indicateurs de santé et de bien-être personnels pour rester pertinent sur le long-terme. Il prend aussi en compte les objectifs que l'utilisateur se fixe. L'assistant propose des suggestions de manière proactive, mais est aussi capable de répondre aux questions que vous lui posez. Google prend les exemples de question suivants : “Devrais-je dormir une heure de plus ou faire du sport demain matin ?”, “Je suis stressé en ce moment. Que puis-je faire ?” ou “Quels sont les meilleurs exercices pour perdre du poids ?”.

Un coach IA intégré dans Fitbit

Côté sport, l'expérience commence par une discussion sur vos objectifs, vos préférences et votre équipement avec le coach IA. À partir de ces informations, il va établir un programme de remise en forme personnalisé. Celui-ci va constamment évoluer en fonction des progrès de l'utilisateur, de ses données en temps réel et de ses analyses quotidiennes. S'il détecte que vous avez mal dormi, l'assistant va suggérer un programme basé sur la récupération. Vous pouvez aussi lui indiquer que vous avez mal au dos par exemple, pour qu'il le prenne en compte dans les activités qu'il propose.

En ce qui concerne le sommeil, Google a mis au point de nouveaux algorithmes avancés pour une compréhension plus précise de la durée et des phases de notre sommeil. Le coach va analyser des schémas de sommeil pour identifier des axes de progression, sur lesquels on sera invité à se concentrer. La quantité de sommeil suggérée s'adapte à l'activité de l'utilisateur en temps réel.

Le coach IA de Fitbit sera déployé en version bêta aux États-Unis au mois d'octobre 2025. Le calendrier de sortie d'une version stable en France n'est pas connu.