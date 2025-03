Lidl lance son tout premier VTT électrique avec un moteur puissant et un prix imbattable

Lidl se lance sur le marché du VTT électrique avec un modèle qui risque de faire parler de lui. Son Crivit Peak 709 promet des performances haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Avec un moteur puissant et une autonomie généreuse, ce vélo pourrait bien séduire les amateurs de tout-terrain.

Le marché du vélo électrique ne cesse de se développer, et les grandes enseignes s’y intéressent de plus en plus. Decathlon, Intersport et d’autres marques spécialisées proposent déjà des modèles performants, adaptés aux besoins des cyclistes urbains comme aux amateurs de tout-terrain. Aujourd’hui, un nouvel acteur entre en scène : Lidl, qui s’attaque au segment du VTT électrique avec une offre particulièrement agressive.

Baptisé Crivit Peak 709, ce VTT électrique est proposé à 1699 euros. Un tarif très compétitif, surtout quand on sait que des modèles équivalents chez Decathlon, Intersport ou Trek tournent généralement autour de 2500 à 3000 euros. Il embarque un moteur central Mivice X700, délivrant un couple impressionnant de 100 Nm, un chiffre généralement réservé aux modèles bien plus coûteux. Associé à une batterie amovible de 709 Wh, il promet jusqu’à 120 km d’autonomie en mode Eco. De quoi affronter de longues randonnées sans souci.

Le Crivit Peak 709 rivalise avec les grandes marques du VTT électrique

Lidl ne s’est pas contenté d’un moteur puissant. Le Crivit Peak 709 bénéficie aussi de composants bien connus des amateurs de VTT. Il est équipé d’une transmission Shimano CUES à 10 vitesses, d’une fourche suspendue SR Suntour XCM34 Boost avec un débattement de 130 mm, et de freins à disque hydrauliques Shimano MT200. Ces choix techniques garantissent une bonne fiabilité et une compatibilité avec de nombreuses pièces de rechange.

Côté confort, ce VTT est décliné en trois tailles (M, L, XL) avec des roues de 27,5 pouces ou 29 pouces selon le modèle. Il propose trois modes d’assistance (Eco, Tour et Race) ainsi qu’un mode Boost, activable pendant 20 secondes pour des accélérations plus dynamiques. Lidl facilite aussi l’entretien avec un site dédié au service après-vente et un vélo pré-monté à 85 % pour une installation rapide. À ce prix, le Crivit Peak 709 se positionne comme un sérieux concurrent aux modèles bien plus chers des grandes marques, et risque d’attirer de nombreux amateurs de VTT électrique.