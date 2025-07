iOS 26 va empêcher les messages frauduleux d’agir sur votre iPhone, voici comment

L’application Messages évolue avec iOS 26 pour mieux protéger les utilisateurs. Apple mise sur de nouveaux filtres et des restrictions ciblées contre les SMS frauduleux. Deux changements majeurs vont compliquer la vie des arnaqueurs.

Les messages frauduleux sont devenus monnaie courante. Même les utilisateurs les plus prudents peuvent cliquer par erreur sur un lien piégé. Pour ceux qui sont moins à l’aise avec la technologie, ces attaques par SMS sont encore plus efficaces. Face à cette menace, Apple modifie son application Messages avec une approche simple mais redoutablement efficace.

Avec iOS 26, la dernière version du système des iPhone, Apple revoit en profondeur le design et le fonctionnement de ses interfaces. L’ensemble du système adopte le style Liquid Glass, avec des effets de transparence inspirés du Vision Pro. En plus des changements visuels, plusieurs applications évoluent, notamment Messages, qui introduit un système de tri des conversations plus précis. Repéré par 9to5mac, ce tri permet de mieux identifier les échanges fiables tout en isolant les messages douteux. L’objectif est de rendre les interactions plus claires et plus sûres, même pour les moins expérimentés.

iOS 26 désactive les liens dans les spams et empêche de répondre aux SMS suspects

L’application Messages regroupe désormais les échanges dans plusieurs sections : Messages, Expéditeurs inconnus, Spam et Récents supprimés. Les messages classiques restent visibles normalement, tandis que ceux d’expéditeurs inconnus ou suspects ne déclenchent plus de notifications. Dans le dossier Spam, Apple applique deux restrictions importantes : les liens sont désactivés, ce qui empêche de cliquer par erreur sur un site piégé, et il est impossible de répondre directement à ces messages. Pour interagir, il faut d’abord les déplacer dans la boîte principale. Un détail qui peut faire la différence. Ce filtre ajoute une couche de protection active sans perturber l’usage habituel de l’appli.

L’application Messages se dote aussi de nouvelles fonctions plus simples. Les utilisateurs peuvent créer des sondages dans une discussion, et Apple Intelligence peut en proposer automatiquement selon le contexte. Les groupes affichent maintenant les indicateurs de frappe en temps réel, et il est possible de personnaliser chaque discussion avec un fond d’écran choisi dans la photothèque ou généré par l’outil Image Playground. Apple cherche ainsi à rendre son écosystème plus sûr, mais aussi plus agréable et moderne à utiliser.