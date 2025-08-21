L’intelligence artificielle n’aide pas seulement les escrocs à piéger les internautes. Elle peut elle-même se laisser berner par des fraudes grossières. Une étude alerte sur les risques liés à ces nouveaux navigateurs qui surfent à votre place.

Depuis plusieurs mois, de nombreux services promettent de réinventer la navigation web grâce à l’IA. L’idée est simple : confier à un assistant le soin de visiter des sites, de résumer des pages ou même d’effectuer des achats. Cette automatisation séduit par son côté pratique. Mais elle soulève une question essentielle : la machine sait-elle vraiment distinguer un site fiable d’un piège frauduleux ?

Une enquête menée par la société de cybersécurité Guardio donne une réponse inquiétante. En testant le navigateur Comet de Perplexity, l’un des premiers outils d’IA “agentique” disponibles, les chercheurs ont montré qu’il pouvait tomber dans des arnaques basiques. L’intelligence artificielle a validé des sites de phishing et transmis des données sensibles comme si de rien n’était.

Le navigateur Comet a transmis des identifiants et effectué un achat sur un faux site

Dans un premier test, les chercheurs ont créé une fausse page Walmart avec un logo déformé et une adresse douteuse. Ils ont demandé à l’IA d’y acheter une montre connectée. Le navigateur n’a rien détecté d’anormal et a procédé à la transaction en saisissant des informations bancaires. Un autre test a consisté à ouvrir un mail de phishing imitant Wells Fargo. Là encore, Comet a rempli un formulaire frauduleux en envoyant un identifiant et un mot de passe.

Les résultats confirment que ces navigateurs peuvent être trompés aussi bien par de vieilles arnaques que par de nouvelles méthodes comme l’injection de commandes cachées. Le constat est d’autant plus préoccupant que Perplexity a déjà été épinglé pour ses pratiques : selon une étude Cloudflare, son robot déguisé en navigateur Chrome accédait à des sites bloqués en contournant les protections.

En parallèle, d’autres rapports montrent que l’IA est aussi utilisée par les pirates pour accélérer leurs attaques. Une étude ReliaQuest a révélé récemment qu’il faut désormais moins d’une heure à une intelligence artificielle pour s’emparer d’un système, preuve que cette technologie transforme autant les arnaques que la cybersécurité.