Assassin’s Creed Valhalla : même la GeForce RTX 3090 a du mal à faire tourner le jeu en 4K/60 FPS !

Assassin's Creed Valhalla sort ce mardi 10 novembre sur les consoles actuelles et next-gen. Seulement, la version PC du dernier opus de la saga d'Ubisoft semble souffrir d'une optimisation hasardeuse. Une GeForce RTX 3090 n'est pas suffisante pour faire tourner le titre en 4K 60 FPS !

En cette fin d'année 2020, Ubisoft compte occuper le terrain avec deux titres majeurs : Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla. Le premier est disponible depuis le 30 octobre et souffre d'ores et déjà de plusieurs problèmes. Tout d'abord, les joueurs se plaignent d'une optimisation ratée sur PC, le jeu ayant du mal à tourner en 4K 60 FPS sur des configurations ultras musclées. En outre, des hackers ont piraté le code source du jeu et l'ont publié sur le net. Un lancement très agréable pour Ubisoft donc.

Quant à Assassin's Creed Valhalla, le dernier opus de la saga historique débarque ce 10 novembre sur les consoles actuelles et sur Xbox Series X et Xbox Series S. Le jeu arrivera sur PS5 le 19 novembre, date du lancement de la console de Sony. Bien entendu, de nombreux médias spécialisés et youtubeurs ont d'ores et déjà retourné le titre dans tous les sens pour livrer leur test avant la sortie.

Le vidéaste russe GameGPU a publié une vidéo mettant en scène les performances d'AC Valhalla sur une machine équipée d'une Nvidia GeForce RTX 3090 et d'un Intel Core i9-10900K. Le tout en 4K, avec les options graphiques poussées au maximum. Contre toute attente, les résultats obtenus ne sont pas fameux, le jeu peinant franchement à maintenir le cap des 60 FPS. Le youtubeur accuse des chutes de framerate à 45 images par seconde dans certains extérieurs.

Avec une configuration dépassant les 1500 €, on pourrait s'attendre à de meilleures performances, d'autant qu'Assassin's Creed Valhalla ne propose pas, contrairement à Watch Dogs Legion, une compatibilité Ray Tracing. GameGPU a ensuite essayé le titre sur une configuration un peu plus modeste, composée d'une RTX 2080 Ti et d'un processeur AMD Ryzen 9 3900X. Sans surprise, les résultats sont bien pires, avec des chutes de framerate à 30 FPS par moment.

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est officiellement optimisé pour les cartes graphiques AMD. Espérons donc que le titre tournera mieux sur les Radeon RX 6900, 6800 et 6700. Quant aux propriétaires de cartes Nvidia, il faudra prendre son mal en patience et attendre le déploiement d'un ou plusieurs patchs pour arranger la situation.

Source : GameGPU