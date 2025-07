La série Assassin’s Creed est officielle, Netflix donne son feu vert

Ubisoft annonce que Netflix a validé la future série Assassin's Creed. Elle sera tournée avec de vrais acteurs. D'autres séries suivront au fil du temps, le contrat avec la plateforme de streaming en prévoit plusieurs.

L'échec retentissant du film Assassin' Creed de 2016 n'a pas découragé Ubisoft. En 2020, l'éditeur annonce qu'il veut une série adaptée de sa célèbre franchise de jeux vidéo. Et même des séries. Une en prise de vue réelle, à laquelle il faudra ajouter une série d'animation et un anime, selon les propres termes du studio.

Aujourd'hui, Netflix vient donner son feu vert pour la première, celle qui mettra en scène de vrais acteurs et actrices. On ignore encore tout du casting, mais on sait que deux réalisateurs fans de la licence sont à la manœuvre : Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) et David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing).

Netflix valide la série Assassin's Creed d'Ubisoft, elle verra bien le jour

De quoi va parler la série Assassin's Creed ? Ubisoft nous la présente comme “un thriller haletant centré sur la guerre secrète entre deux factions obscures : l'une résolue à déterminer l'avenir de l'humanité par le contrôle et la manipulation, l'autre luttant pour préserver le libre arbitre. La série suit les personnages à travers des événements historiques cruciaux, alors qu'ils luttent pour façonner le destin de l'humanité“. Une description générique qui ne dit pas grand chose au final.

De leur côté, les réalisateurs Roberto Patino et David Wiener expliquent que “derrière l'ampleur, le spectacle, le parkour et les sensations fortes se cache le fil conducteur d'une histoire humaine des plus essentielles : celle de personnes en quête de sens, aux prises avec des questions d'identité, de destin et de foi. Il y est question de pouvoir, de violence, de sexe, d'avidité et de vengeance. Mais plus que tout, ce spectacle aborde la valeur des liens humains, au-delà des cultures et des époques. Et il évoque ce que nous risquons de perdre en tant qu'espèce lorsque ces liens se brisent“. Tout un programme.