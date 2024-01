La nouvelle version du Dyson V8 est à petit prix pendant les soldes

Dyson est la marque de référence des aspirateurs balais depuis de nombreuses années. Même s’il est sorti il y a plusieurs années maintenant, le Dyson V8 reste l’un des modèles les plus appréciés. Si bien que la marque anglaise a décidé de sortir une nouvelle version en 2023. Et bonne nouvelle, c’est bien la version 2023 qui est en soldes actuellement sur Cdiscount !

Cdiscount est toujours à la pointe quand il s’agit de proposer des offres promotionnelles de qualité. Pour cette première journée des soldes d’hiver, le revendeur français propose le Dyson V8 version 2023 à seulement 289,99 euros alors qu’il est normalement disponible pour 399 euros. Si vous rêvez d’acquérir un Dyson depuis longtemps, c’est l’occasion idéale pour avoir l’aspirateur moins cher.

Dans sa version d’origine, le Dyson V8 est toujours un excellent aspirateur qui offre un super rapport qualité/prix. Mais avec cette nouvelle version sortie en 2023, on passe un nouveau cap avec notamment l’arrivée d’une brosse motorisée plus efficace. En effet, cette brosse retravaillée permet d’aspirer les cheveux et les poils d’animaux sans aucun souci grâce à son système auto-démêlant. Ce modèle est adapté pour tous types de sols. Il est aussi efficace sur les sols durs que sur les moquettes et les tapis. Son moteur numérique de 110 000 tours/minute associé à son système de 14 cyclones produit une force centrifuge particulièrement efficace. Mais la puissance n’est rien sans un bon système de filtration. Le Dyson V8 2023 offre une filtration de pointe qui capture les poussières microscopiques et les allergènes.

Pour votre ménage, vous avez le choix entre deux niveaux de puissance : normal et Max. Le mode normal a une autonomie de 40 minutes pour pouvoir aspirer de grandes surfaces. Le mode Max est utile pour nettoyer en profondeur de plus petites surfaces. Pendant 7 minutes, vous pouvez aspirer avec la puissance maximale. Dernier point fort de ce modèle, il possède un système de vidage du collecteur sans contact avec la saleté. Vous n’avez qu’un levier à actionner pour mettre la poussière à la poubelle sans vous salir les mains. Les accessoires fournis avec le Dyson V8 Extra sont la brosse Motorbar, le long suceur, l’accessoire 2-en-1 et bien sûr la station d’accueil murale et l’adaptateur secteur.