Apple Watch Series 7 : la montre sera disponible en précommande le 8 octobre

Lorsqu'Apple a annoncé sa smartwatch de nouvelle génération le mois dernier, elle a omis un détail : une date de disponibilité. Aujourd'hui, Apple a désormais officiellement annoncé que les précommandes débuteraient le 8 octobre.

Lors de la présentation des iPhone 13 et des nouveaux iPad le mois dernier, Apple n’avait pas donné de détails concernant la date de lancement de sa montre connectée Apple Watch Series 7. Sur le site officiel d’Apple, on pouvait lire que celle-ci serait « Disponible cet automne », sans plus de précision.

Comme l’avait prédit le leaker Jon Prosser, Apple a finalement officiellement annoncé que sa nouvelle montre intelligente serait disponible en précommande à partir de vendredi 8 octobre à 14h, soit le même jour que la Nintendo Switch OLED. Les livraisons devraient ensuite débuter le 15 octobre prochain.

L’Apple Watch Series 7 a connu quelques problèmes de production

Le retard de l’Apple Watch serait dû à des problèmes de fabrication. En effet, la complexité du nouveau design aurait poussé le fabricant à adopter un design plus classique et à repousser la production de masse.

La montre sera finalement commercialisée le 8 octobre à partir de 429 euros, soit le même prix que l’Apple Watch Series 6 l’année précédente. 5 coloris seront disponibles pour le modèle avec un boitier en aluminium : minuit, lumière stellaire, vert, bleu et red. On aura également droit à des versions en acier inoxydable et en titane plus onéreuses, qui seront respectivement proposées en argent, graphite et or pour les premières, et titane ou titane noir sidéral pour l’Apple Watch Edition.

Concernant les nouveautés, on retrouve un écran qui va pratiquement jusqu'au bord du boîtier, avec des coins plus arrondis. La Series 7 est désormais disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm, soit 1 mm de plus que la Series 6. Les bords de l'écran ne mesurent que 1,7 mm et le mode Always-On est 70 % plus lumineux que celui de la Series 6. La montre mise également sur une recharge 33 % plus rapide que la génération précédente, une résistance à l’eau WR50 et une résistance à la poussière IP6X, une première pour un produit Apple. Néanmoins, aucune amélioration n’est attendue côté performances, puisqu’Apple a recyclé le SoC de la génération précédente.

Source : Apple