Apple Watch Series 7 : sortie en septembre, les problèmes de production sont réglés

Apple aurait surmonté les gros problèmes de production qu'elle rencontrait avec sa nouvelle smartwatch, l'Apple Watch Series 7. La montre intelligente, qui sera présentée le 14 septembre prochain aux côtés des iPhone 13 et des AirPods 3, devrait bien être lancée plus tard ce mois-ci.

Selon une nouvelle note du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait résolu tous les problèmes de qualité des panneaux de la nouvelle Apple Watch Series 7. Par conséquent, le principal fournisseur Luxshare commencerait les expéditions de masse entre le milieu et la fin du mois de septembre.

Nous nous attendions pourtant à quelques retards, puisque les sources de Nikkei indiquaient qu’Apple avait suspendu la production de la nouvelle montre. Cependant, le géant américain aurait rapidement résolu les problèmes, et la sortie de la montre serait toujours prévue le 30 septembre prochain. Cependant, on peut s’attendre à ce que les stocks de lancement soient très limités. Kuo affirme également que les expéditions de la Watch vont augmenter de manière significative cette année.

Le nouveau design de l’Apple Watch Series 7 aurait compliqué la production

Selon Kuo, la nouvelle Apple Watch Series 7 a dû passer par davantage de processus de production que les modèles précédents en raison d’un changement “spectaculaire” de conception. En effet, on sait que la nouvelle montre connectée d’Apple utilisera des bords plats, un peu comme ce que l'on voit dans la gamme de l'iPhone 12 actuelle.

Kuo ajoute que la Series 7 serait dotée d'une dalle d'affichage plus durable utilisant une nouvelle conception qui a nécessité un nouveau processus de production. De plus, Apple utiliserait une nouvelle ligne de production de panneaux OLED. Le fabricant aurait fait appel à de nouveaux fournisseurs, dont notamment LG Display, Young Poong et Jabil, afin de rendre la production d'OLED plus efficace et plus économique.

Outre l'écran plus plat, la nouvelle smartwatch devrait être dotée de boîtiers légèrement plus grands de 41 et 45 mm (contre 40 et 44 mm sur les modèles précédents), faisant passer le plus grand écran de 1,78 à 1,9 pouces de diagonale. Comme c'est généralement le cas avec chaque nouvelle génération, les montres devraient également être dotées d'un processeur plus rapide et d'une technologie sans fil actualisée.

