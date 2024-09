Précommande Apple Watch Series 10 : où acheter les montres connectées au meilleur prix ?

10 ans après avoir dévoilé sa première montre connectée, la marque à la pomme fait son grand retour avec un nouveau modèle : l’Apple Watch Series 10. Dans ce guide, on vous dévoile où vous la procurer au meilleur prix.

💰 Apple Watch Series 10 : Voici où l’acheter au meilleur prix

Dévoilée lors de la keynote Apple du 9 septembre 2024, l’Apple Watch Series 10 rejoint la grande famille des montres connectées de la marque à la pomme. Et pour cette sortie qui marque le 10ème anniversaire de la smartwatch iconique, Apple a fait les choses en grand en apportant de belles nouveautés. Déjà disponible en précommande, la montre sort officiellement le 20 septembre.

L’Apple Watch Series 10 se décline en deux tailles de boitier, 42 mm et 46 mm. Le modèle de 42 mm est disponible en GPS ou GPS + Cellulaire tandis que celui de 46 mm n'est disponible qu'en GPS + Cellulaire. L’Apple Watch Series 10 existe avec un boîtier aluminium disponible en 3 coloris (noir de jais, argent, or rose) mais aussi dans un tout nouveau boitier en titane. Cette version en titane propose également 3 coloris : naturel, or, ardoise.

Voici les différentes versions d'Apple Watch Series 10 avec les prix de lancement :

Apple Watch Series 10 GPS 42 mm aluminium à partir de 449 €

à partir de 449 € Apple Watch Series 10 GPS 46 mm aluminium à partir de 479 €

à partir de 479 € Apple Watch Series 10 GPS + Cellulaire 42 mm aluminium à partir de 569 €

à partir de 569 € Apple Watch Series 10 GPS + Cellulaire 46 mm aluminium à partir de 599 €

à partir de 599 € Apple Watch Series 10 GPS + Cellulaire 42 mm titane à partir de 799 €

à partir de 799 € Apple Watch Series 10 GPS + Cellulaire 46 mm titane à partir de 849 €

La montre connectée est actuellement disponible sur le site officiel d'Apple. Nous mettrons cet article à jour lorsqu'il sera également en précommande chez les revendeurs habituels.

Cliquez ici pour acheter l'Apple Watch Series 10

🤔 Quelles sont les nouveautés de l’Apple Watch Series 10 ?

La première Apple Watch a été annoncée il y a 10 ans. Comme l'iPhone X qui a connu de grosses modifications en 2017, cette 10ème version propose un nouveau design avec un écran 30% plus grand que la Series 9. La dalle est même plus grande que celle proposée sur l’Apple Watch Ultra. Il s’agit d’un écran OLED qui propose de meilleurs angles de vision et une luminosité améliorée de 40% quand on le regarde de côté.

Toujours côté design, il s’agit du modèle le plus fin jamais conçu avec une épaisseur de seulement 9,7 mm. L’Apple Watch Series 10 propose par ailleurs un tout nouveau boîtier en titane qui offre une excellente résistance tout en étant 20% plus léger que la Series 9 en aluminium.

Pour le reste, ce modèle est équipé de la nouvelle puce Sip S10 conçue par Apple qui fait tourner WatchOS11. Elle offre toujours plus de performances, tout en étant moins énergivore et en ajoutant des capacités supplémentaire d’intelligence artificielle. Pendant vos appels par exemple, les bruits de fond seront réduits au minimum. La montre est également capable d’afficher automatiquement les widgets dont vous avez besoin en fonction de votre activité en cours. Cette puce Sip S10 permet aussi d’améliorer l’app de traduction pour un résultat plus rapide.

Pour la Series 10, Apple met toujours en avant ses capacités impressionnantes de suivi de votre santé. Cette année, la montre est capable de détecter l’apnée du sommeil, une maladie qui n’est pas diagnostiquée chez 80% des personnes atteintes.

La nouvelle smartwatch d’Apple améliore grandement ses fonctionnalités pour les sports nautiques avec un nouveau capteur de profondeur et de température de l’eau qui s’affiche automatiquement dès que vous plongez dans la mer. l’App Marées permet aussi de suivre précisément toutes les informations nécessaire avant d’aller en mer. Bien sûr, la montre est toujours étanche jusqu’à 50 mètres, ce qui en fait la montre idéale pour les sports nautiques.

Et pour finir en beauté, l’Apple Watch Series 10 propose la recharge la plus rapide avec la possibilité de retrouver 80% de batterie en seulement 30 minutes de recharge. L’autonomie de la Series 10 est de 18 heures d’utilisation.