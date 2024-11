Pourquoi la montre connectée Huawei Watch D2 est votre meilleure alliée contre l’hypertension masquée ?

Les meilleures montres connectées offrent une fonctionnalité de mesure de la pression artérielle, mais très peu de modèles ont réussi à obtenir une certification officielle pour cet usage. La Huawei Watch D2 en fait partie, grâce à ses mesures similaires à celles des tensiomètres traditionnels.

Découvrez la Huawei Watch D2

La plupart des gens ne prennent leur tension artérielle que chez le médecin lorsque l’occasion se présente. Et même dans ce cas, il est encore possible qu’une hypertension artérielle passe inaperçue à cause d’un phénomène connu sous le nom d’hypertension masquée.

Certaines personnes souffrant d’une hypertension peuvent en effet voir leur tension chuter de manière inexpliquée lorsqu’elles se trouvent dans un environnement médical. Les valeurs peuvent donc être normales à la prise de leur tension chez le médecin, puis repartir à la hausse à la sortie de l’hôpital.

Ce phénomène est tout le contraire du syndrome de la bouse blanche qui fait monter la tension chez le médecin, même si le patient ne souffre pas réellement d’une hypertension.

Il va sans dire que l’hypertension masquée est une condition dangereuse pour les personnes qui en souffrent. Elle augmente significativement le risque de complications cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les AVC en empêchant le diagnostic précoce d’une hypertension artérielle.

Comment éviter l’hypertension masquée ?

La seule manière d’éviter ce phénomène est de mesurer régulièrement sa tension artérielle soi-même, que ce soit à la maison, au travail ou partout ailleurs. Ces mesures en ambulatoire sont plus fiables pour diagnostiquer une hypertension artérielle, mais rares sont les personnes qui disposent d’un tensiomètre à la maison.

Ce type d’appareil est recommandé pour le suivi de la tension en général, et en particulier pour exclure toute hypertension masquée.

Parce que les montres connectées sont de plus en plus utilisées pour leurs fonctionnalités de suivi sanitaire, c’est aussi un moyen de suivre cet indicateur de santé tout en bénéficiant de tous les autres avantages qu’offre ce type d’accessoire. Toutefois, toutes les montres connectées n’offrent pas une mesure fiable de la tension. La plupart des modèles du marché s’appuient sur la technologie de la photopléthysmographie (PPG) qui est moins précise que les valeurs prises par les tensiomètres.

Huawei Watch D2 : première montre connectée avec AirBag certifiée en Europe pour la mesure de la pression artérielle

Après une première version qui offrait déjà des mesures précises de la pression artérielle, Huawei propose depuis peu sa Watch D2, une version améliorée qui devient encore plus pratique. Cette montre connectée bénéficie du Marquage CE, c’est-à-dire de la certification européenne officielle pour les dispositifs médicaux.

Cette certification a été obtenue dans la catégorie concernée après des tests rigoureux et une validation de standards pour la mesure de tension au repos et en dynamique. De plus, la HUAWEI WATCH D2 est conçue conformément aux normes de l’Association pour l’Avancement de l’Instrumentation Médicale (AAMI), de la Société Européenne d’Hypertension (ESH) et de l’ISO 2018.

Les technologies de la marque pour la pression artérielle sont issues de dix années de recherche et d’essais cliniques. Huawei a déposé plus de 200 brevets liés à ses travaux.

Pourquoi la Huawei Watch D2 est différente des autres montres connectées ?

Pour la fonctionnalité de mesure de la pression artérielle, les montres connectées classiques utilisent uniquement un capteur optique embarqué. Ce dernier évalue la tension indirectement en mesurant les variations de volume sanguin à travers la peau. C’est la technique de photopléthysmographie (PPG), comme indiqué plus haut. Cette méthode est généralement moins précise que celle des tensiomètres traditionnels.

La Huawei Watch D2 en ce qui la concerne utilise une mini-pompe en association avec un airbag gonflable qui est intégré au bracelet de la montre connectée. Ce système est plus proche de celui qu’utilisent les tensiomètres médicaux traditionnels avec brassard gonflable.

Grâce à cette innovation, la Huawei Watch D2 offre des mesures plus fiables de la pression artérielle, à condition de suivre correctement les orientations de la notice et les instructions qui s’affichent à l’écran.

L’autre point fort de la Watch D2, c’est qu’elle offre une fonctionnalité de mesure en ambulatoire sur 24 heures, avec des prises à intervalle régulier. Cette technique est similaire à la MAPA (Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle), une méthode utilisée par les cardiologues pour poser le diagnostic d’une hypertension artérielle.

En dehors de cette particularité, la Huawei Watch D2 est semblable à n’importe quel autre modèle haut de gamme du marché. Elle ressemble d’ailleurs beaucoup aux Apple Watch sur la forme.

En plus de la pression artérielle, elle mesure toutes les autres données classiques comme : la fréquence cardiaque, la température corporelle, ECG, la saturation du sang en oxygène(SpO2), le suivi du sommeil, sans oublier les modes de suivi sportif.

Combien coûte la Huawei Watch D2 ?

Malgré ses atouts, la Huawei Watch D2 ne coûte pas plus cher que les autres montres connectées haut de gamme. Elle est même moins chère que les déclinaisons les plus onéreuses de la concurrence.

La montre est en effet proposée au prix conseillé de 399,99 €. En ce moment, Huawei vous offre sa balance connectée Scale 3 ainsi que 3 mois d’abonnement au service HUAWEI Santé+.

Profitez de l'offre sur la Huawei Watch D2

La Huawei Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. La montre est fabriquée par Huawei Device Co. Ltd et a fait l’objet d’une évaluation de la conformité réalisée par plusieurs organismes, dont le TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Allemagne).

Cette montre est un auto-moniteur numérique de tension destiné à être utilisé pour mesurer la pression artérielle au poignet, y compris pour réaliser des mesures ambulatoires. Elle peut être utilisée par adultes dont la circonférence du poignet est comprise entre 13,0 et 21,0 cm.

Les résultats obtenus ne doivent pas être utilisés comme base de diagnostic. Lire attentivement la notice et les conditions d’utilisation. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez vous rapprocher de votre professionnel de santé.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.

La Huawei Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif médical est fabriqué par Huawei Device Co., Ltd (Chine) et l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197). La Huawei Watch D2 est un auto-moniteur numérique destiné à être utilisé pour mesurer la tension artérielle au poignet, y compris la mesure ambulatoire de la pression artérielle, chez les patients adultes dont la circonférence du poignet est comprise entre 13,0 et 21,0 cm. Les résultats obtenus ne doivent pas être utilisés comme base de diagnostic. Lire attentivement la notice et les conditions d’utilisation. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez-vous rapprocher de votre professionnel de santé.